شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: تطبيق الضريبة على التليفون المستورد فترة تجريبية مدتها 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ماجد مسعد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الإثنين، المخصص لمناقشة سياسة الجهاز القومي للاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهاتف المحمولة المستوردة، إن تطبيق قرار الجهاز القومي للاتصالات الخاص بالتليفونات المستوردة، سيتم لمدة 3 أشهر كفترة انتقالية تجريبية، بعدها ستتضح النتائج".

وأضاف "مسعد": "لا نتهرب من المسئولية، وسنرى هل حقق القرار حوكمة وجمعنا المليارت التى يتم تهريبها من التجار".

وعلق النائب عبد المنعم إمام: نرجو رفع قيمة الهدية إلى ألف دولار، رد ماجد مسعد قائلا: "قد نرفع طلب للوزير بزيادة قيمة الهدية، فهي كانت فى السابق 1500 جنيه حتى 2020، ورفعها الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق إلى 10 آلاف جنيه، ثم زادت منذ فترة قريبة إلى 15 ألف جنيه.

وتابع "مسعد": لسنا بعيدين عن الشارع ولكن اللغط الذي أحاط بالقرار، هي مسألة أن المواطن له تليفون هدية، لا يوجد شىء فى القانون اسمه هدية ولكن الدولة سمت بذلك لامتصاص عدم وصول فكرة الحوكمة للناس، فأي تغيير دائمًا ما يقابل بترقب وخوف من الناس".

وقال: "حدث لغط لدى الناس أنه سيسمح بتليفون وآخر هدية، والمقصود هو تليفون واحد جديد بالاضافة إلى تليفونك الشخصي الذي تستخدمه بالفعل وسافرت به".