شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسي بالقاهرة يؤكد علي قوة العلاقات بين مصر وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسنيكو علي قوة العلاقات بين مصر وروسيا في جميع المجالات ، مشيرا الى أن هناك اتصالات مستمرة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين ، كان آخرها يوم ٢١ يناير الجاري ، حيث تناولا تنفيذ المشروعات المشتركة ، ومن بينها المنطقة الصناعية الروسية.



ونوه السفير الروسي ـ خلال كلمة ألقاها مساء اليوم في ندوة تحت عنوان (روسيا .. استشراف مستقبل العلاقات الدولية) ، وذلك في اطار محور الدبلوماسية الثقافية ، بالتعاون مع وزارة الخارجية ـ الي أن البلدين يحتفلان في أغسطس القادم بمرور ٨٠ عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وأضاف أن مصر وروسيا يتبنيان مواقف متشابهة في القضايا الدولية بالأمم المتحدة والمحافل الدولية ، خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع أن روسيا دعمت إنضمام مصر الى تجمع (البريكس) ، وأصبح عدد أعضاء التجمع 9 دول العام الماضي ، حيث إنضمت إندونيسيا بداية هذا العام ، مؤكدا علي اهتمام موسكو بمناقشة وضع آلية للتسوية المالية ، بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك ، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، في اجتماع عقد في أكتوبر الماضي ، وأنه يتم حاليا بحث تسوية التعاملات بالعملات المحلية.



وأكد السفير الروسي بالقاهرة أن عضوية البريكس تعطي الدول حقوق متساوية ، واحترام القرارات السيادية لكل دولة ، مشيرا الى أن الصين والهند والبرازيل قوى صاعدة في العالم ، وأن روسيا تدعم الجنوب العالمي نحو عالم متعددة الأقطاب.



وأشار الى أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 8 مليارات دولار عام ٢٠٢٤ ، وتعد موسكو أكبر مورد للقمح الى مصر ، حيث صدرت لها 9 أطنان ، أي 75 في المائة من الواردات المصرية من القمح ، كما وفرت روسيا ١٣٠٠ عربة قطار لهيئة السكك الحديدية عام ٢٠٢٢ ، في حين يبلغ عدد الشركات الروسية في مصر ٤٠٠ شركة ، باستثمارات تقدر بـ ٥ر٣ مليار دولار.



ونوه جيورجي بوريسنيكو بأن الرئيس السيسي شارك في قمة (روسيا ـ أفريقيا) الثانية التي عقدت في كازان العام الماضي ، بينما ترأس السيسي وبوتين القمة الأولى في سوتشي عام ٢٠١٩ ، والتي شكلت دفعة قوية لدعم العلاقات بين روسيا وأفريقيا ، مشيرا الي استضافة سوتشي المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي في نوفمبر الماضي.



وأكد على اهتمام روسيا بتعزيز التعاون الثقافي والإنساني مع مصر ، مشيرا الى أن مصر من الدول العشرة الأولى من حيث آلاف الدراسين المصريين في الجامعات الروسية.



وأضاف أن المراكز الثقافية الروسية في القاهرة والأسكندرية توفر دورات لتعليم اللغة الروسية لنحو ألف مصري ، بجانب تنظيم الأنشطة الثقافية الأخرى.



بدوره ، أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مصر تتعاون مع جميع الدول بما في ذلك روسيا ، وأن علاقاتها معها ليست ضد أى طرف ، وأن مصر تقيم علاقاتها بناء على مصالحها العليا.



وثمن علي الدين هلال علاقات مصر مع روسيا التي تقوم علي أساس المصالح المشتركة ، وليس مصالح إستعمارية ، مشيرا الى أن مصر وروسيا تنسقان التصويت على القرارات في الأمم المتحدة.