شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع يوبيل الرجاء.. الأخويات المريمية بالأردن تنظم حجًا روحيًا إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قامت الأخويات المريمية من مختلف رعايا الأردن، بحج روحى إلى مصر، برفقة المرشد الأخويات الأردنية، الأب إبراهيم نفاع، وذلك ضمن الخطة السنوية المُعدة لهذا العام.

وأتت هذه الزيارة بهدف تعزيز التوأمة مع الأخويات فى مصر "مريم ملكة العالم"، حيث استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر بحضور الأب هدية تامر، وفد الأخويات المريمية بالأردن، بقيادة الأب إبراهيم نفاع، مرشد الأخوية، بحضور مسؤولي المجلس الإقليمي لجنود مريم.

وثمنَّ الأب البطريرك الدور الذي تقوم به الأخويات المريميات في خدمة الكنيسة، والمجتمع، بالإضافة إلى الحج الروحي، الذي بدوره يعزز صلة الترابط بين الأخويات في مصر، والأردن.

وأقيم لقاء بين الأخويات، تضمن القداس الإلهي، الذي ترأسه الأب عمانوئيل صبحي، نائب راعي كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، ومرشد المجلس المحلي لجنود مريم "سيدة الرسل".

وخلال اللقاء، تم تبادل الخبرات، والتعرف أكثر عن الروحانية المريمية لجنود مريم، والنظام السائد للأخويات في مصر. كذلك، قام الوفد الأردني بجولة حضارية سياحية لمختلف الأماكن الدينية، والأثرية.