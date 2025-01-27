شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتعامل دون حساسية بملف حقوق الإنسان ونقبل أى توصيات للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن المبادرات المرتبطة بملف حقوق الإنسان مثل الحوار الوطني تأتي من مصر والقيادة المصرية دائما، إيمانا واقتناعا منها بأنه لا مجال لبناء دولة عصرية وحديثة دون مكون بناء المواطن المصري وفي القلب، ترقية حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "وبالتالي، نحن نتعامل بأريحية في هذا الملف، وليس هناك أي حساسية، ونقبل أي توصيات وانتقادات، ونعمل على التعامل مع أي ملاحظات أو أي مطالب من داخل المجتمع المصري دون أي حساسية على الإطلاق".



وتابع، أن الهدف الوحيد هو المزيد من تطوير أوضاع المجتمع المصري، وفي قلبه المواطن المصري، مؤكدًا، وجود إرادة سياسية كاملة لدفع هذا الملف قدما وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك من خلال الحكومة المصرية عبر طرح مبادرات وطرح تشريعات.