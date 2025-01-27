شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، باسل رحمى، الرئيس التنفيذى للجهاز، محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذى للجهاز، أحمد على، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، كما شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى.

وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذى يقوم به فى تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التى تساهم فى تفعيل رؤية مصر التنموية فى هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، عرض السيد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التى يساهم الجهاز فى تفعيلها بشكل مباشر، وفى مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المبادرات الوطنية التى يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التى يساند الجهاز فى صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخى 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما تناول الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التى قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيراً إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، كما أن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التى لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.