شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال الجيزة يرفض تصفية القضية الفلسطينية ويفوض الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس إدارة النقابة العامة للنقل العام، برئاسة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام ورئيس الاتحاد المحلى لنقابات الجيزة، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ جميع ما يلزم من الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى وعدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالى غزة إلى سيناء.

وأكد فى بيان صادر، رفضه تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة فى الدعوة لتصفية القضية الفلسطينية وكذا تهجير أهالى غزة إلى سيناء، مؤكدا أن ذلك من شأنه يزيد من تأجيج الصراعات بالمنطقة وإهدار كل معانى حقوق الإنسان.

وقال أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وداعم لها فى كل المحافل ومؤيد لاسترداد الأرض من العدو المغتصب، وطالب " كامل" منظمات المجتمع الدولى بتحمل المسئولية أمام تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن تصفية القضية الفلسطينية وكذا العدوان الغاشم ضد اهالى غزة .

وأكد اصطفاف عمال الجيزة والنقل العام خلف كل قرارات الرئيس السيسى ووحدة الأراضى المصرية والتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه المساس بالأرض والتى يعتبرها الشعب المصرى عرض لا تنازل عنه امد الدهر.