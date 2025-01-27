شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية بلندن يحتفل بعيد الشرطة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل بيت العائلة المصرية بلندن، بعيد الشرطة ، تحية اعزاز وتقدير لما قامت به قوات الشرطة من تضحيات لتطهير الأرض المصرية وعودة الأمن والأمان فى الشارع المصرى.

وقال مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية فى لندن، إن الاحتفال كان عبارة عن تجمع أبناء الجالية أمام السفارة المصرية فى لندن فى وقفة تضامنية مع الوطن واحتفالا بعيد الشرطة، وألقيت كلمة تضمنت الشكر للحكومة المصرية والرئيس السيسى فيما يبذلوه من جهود فى البناء وحماية الوطن وأيضا تقديم ف الشكر إلى رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة تؤكد على تضامنا وتأييدنا لهم.



وأضاف مدير بيت العائلة المصرية فى لندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، أن عيد الشرطة لم يكن يحظى بهذه المظاهر من الاحتفالات فى لندن لكن منذ 2010 وما سجله رجال الشرطة من بطولات فإن الجالية المصرية تحرص على الاحتفال به وتعتبره رسالة شكر وعرفان لرجال الشرطة المخلصين.



احتفالات بيت العائلة



جانب من الاحتفالات



بيت العائلة المصرية بلندن يحتفل بعيد الشرطة