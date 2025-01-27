شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الزراعة يكلف أحمد حسن بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض والان مع تفاصيل الخبر

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أحمد حسن معاون الوزير بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية، بالإضافة إلى عمله كمعاون لوزير الزراعة.

وحصل حسن على دكتوراة في إدارة الأعمال وعدة دورات معتمدة منها الدورة التأهيلية في مجال الدراسات والمهارات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والمراسم – معهد الدراسات الدبلوماسيةو دورة صناع القرار رقم 1 - كلية الدفاع الوطني- أكاديمية ناصر العسكرية و دورة الدراسات الاستراتيجية والامن القومي – كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية و دورة إدارة الأزمات والتفاوض الاستثنائية - كلية الدفاع الوطنى – أكاديمية ناصر العسكرية.

كما حصل على دورة مكافحة الفساد والتحول الرقمي – بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد - هيئة الرقابة الإدارية وفى مجال الابتكار وتطوير الأداء الحكومي بالتعاون مع حكومة الإمارات و عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للأمن الغذائى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للمشروعات القومية.