شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم قاسم يعلن اغتيال مسئول القطاع الغربي في حزب الله ويتهم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، "استشهد الشيخ محمد حمادي مسؤول القطاع الغربي في حزب الله، مضيفا: "الأيدي الغادرة اغتالت الشيخ محمد حمادي والتحقيقات لا تزال مستمرة لكن الأنظار تتجه إلى الصهاينة".



وعن الاتفاق الإسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية في غزة، قال قاسم في كلمة له اليوم: " نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد و مقاومته على انجاز وقف اطلاق النار، مضيفا: "نصر غزة هو نصر للشعب الفلسطيني ولكل شعوب المنطقة التي ساندت ولكل أحرار العالم الذين أيدوا ودعموا".

وأضاف: " برزت إسرائيل كمجرمة حرب ولم تستطع استعادة اسراها الا بالاتفاق مع المقاومة الفلسطينية".