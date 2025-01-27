شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم قاسم يعلن اغتيال مسئول القطاع الغربي في حزب الله ويتهم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالإثنين، 27 يناير 2025 06:59 م
أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، "استشهد الشيخ محمد حمادي مسؤول القطاع الغربي في حزب الله، مضيفا: "الأيدي الغادرة اغتالت الشيخ محمد حمادي والتحقيقات لا تزال مستمرة لكن الأنظار تتجه إلى الصهاينة".
وعن الاتفاق الإسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية في غزة، قال قاسم في كلمة له اليوم: " نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد و مقاومته على انجاز وقف اطلاق النار، مضيفا: "نصر غزة هو نصر للشعب الفلسطيني ولكل شعوب المنطقة التي ساندت ولكل أحرار العالم الذين أيدوا ودعموا".
وأضاف: " برزت إسرائيل كمجرمة حرب ولم تستطع استعادة اسراها الا بالاتفاق مع المقاومة الفلسطينية".
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