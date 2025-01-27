شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى بمُدير عام المُنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥، بـ"دارين تانج" مدير عام المُنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وذلك خلال زيارته إلى جنيف.

أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لرؤية المدير العام لدور الملكية الفكرية كمُحفز للتنمية المُستدامة ووسيلة لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات ومواجهة التحديات العالمية، وهو الأمر الذي تسعي مصر لتحقيقه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمحاورها الأربعة، بما في ذلك المحور الثالث المُتعلق بتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية.

في ذات السياق، استعرض الوزير عبد العاطي التطورات الإيجابية التي شهدتها أجندة الملكية الفكرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وفي مُقدمتها إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأعرب عن تطلع مصر إلى مُواصلة التعاون المُثمر مع المُنظمة خلال الفترة المُقبلة لدعم ركائز الجهاز الجديد والمساهمة في بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية.

كما ثمن د. عبد العاطي برامج التعاون التي تم تنفيذها بين منظمة "الويبو" وعدد من الجهات الوطنية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون مع وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، وأعرب عن التطلع إلى استمرار التعاون المُشترك من خلال مشروعات وأنشطة مستقبلية تتماشي مع أولويات الحكومة المصرية وتُحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، أعرب "تانج" عن تقديره لمصر وحضارتها وتراثها الثقافي، وأشار إلي إعتزازه بالتشرف بلقاء رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي قام بها إلي مصر في سبتمبر عام ٢٠٢٢، وكذا مشاركته في الفعالية الخاصة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور رئيس مجلس الوزراء. وأكد دعم المُنظمة العالمية للملكية الفكرية الكامل للخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة اتصالا بمجال الملكية الفكرية.