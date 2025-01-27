أخبار مصر

وقفة حقوقية تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر بشأن دعاوى التهجير

0 نشر
0 تبليغ

  • وقفة حقوقية تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر بشأن دعاوى التهجير 1/6
  • وقفة حقوقية تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر بشأن دعاوى التهجير 2/6
  • وقفة حقوقية تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر بشأن دعاوى التهجير 3/6
  • وقفة حقوقية تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر بشأن دعاوى التهجير 4/6
  • وقفة حقوقية تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر بشأن دعاوى التهجير 5/6
  • وقفة حقوقية تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر بشأن دعاوى التهجير 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة حقوقية تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر بشأن دعاوى التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عزوز الديب

الإثنين، 27 يناير 2025 04:40 م

نظمت مؤسستي "ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات"، وقفة تضامنية اليوم الاثنين، أمام الكرسي المكسور بساحة الأمم المتحدة بجينيف، وذلك بمناسبة مناقشة مصر لتقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل والتضامن من أجل مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ضمت الوقفة عدد من ممثلي الجالية المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية بجينيف، ورفعت الوقفة لافتات نددت بدعاوى تهجير الفلسطينيين، وأعلنت الوقفة عن التضامن الكامل لممثلي الجاليات وممثلي المنظمات الغير حكومية مع موقف الدولة المصرية فيما يتعلق بدعاوى التهجير حتي لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ورفض ممثلي المنظمات كل الدعاوى الخاصة باستقبال مصر لعدد من الفلسطينيين كما تردد خلال الأيام السابقة.وجاءت هذه الوقفة بمناسبة مشاركة مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في فعليات الدورة 48 الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لجمهورية مصر العربية، وعٌقد عدد من اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمقررين الخواص، وكذلك تنظيم ندوة جانبية بعنوان "إجراءات العدالة في مصر" الفترة من 2019 حتي 2025.

 

 

 

03a35ea2-fa77-4c94-9aa6-3ec68c8b5275

الوقفة التضامنية

6b38fa5c-b5b1-45de-b7ed-1ae1f3f4f590

جانب من الوقفة التضامنية

8e618c0e-5269-4374-ba90-425e9864df2b

المشاركون فى الوقفة التضامنية

13a11de0-81b6-475d-8d7f-1a49cd139886

مشاركون بالوقفة التضامنية

cfefb9dd-ec90-482a-861a-7d7b4a6d4d4d

خلال الوقفة التضامنية لدعم موقف الدولة المصرية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements