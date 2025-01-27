شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة حقوقية تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر بشأن دعاوى التهجير والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسستي "ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات"، وقفة تضامنية اليوم الاثنين، أمام الكرسي المكسور بساحة الأمم المتحدة بجينيف، وذلك بمناسبة مناقشة مصر لتقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل والتضامن من أجل مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ضمت الوقفة عدد من ممثلي الجالية المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية بجينيف، ورفعت الوقفة لافتات نددت بدعاوى تهجير الفلسطينيين، وأعلنت الوقفة عن التضامن الكامل لممثلي الجاليات وممثلي المنظمات الغير حكومية مع موقف الدولة المصرية فيما يتعلق بدعاوى التهجير حتي لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ورفض ممثلي المنظمات كل الدعاوى الخاصة باستقبال مصر لعدد من الفلسطينيين كما تردد خلال الأيام السابقة.وجاءت هذه الوقفة بمناسبة مشاركة مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في فعليات الدورة 48 الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لجمهورية مصر العربية، وعٌقد عدد من اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمقررين الخواص، وكذلك تنظيم ندوة جانبية بعنوان "إجراءات العدالة في مصر" الفترة من 2019 حتي 2025.

الوقفة التضامنية

جانب من الوقفة التضامنية

المشاركون فى الوقفة التضامنية

مشاركون بالوقفة التضامنية

خلال الوقفة التضامنية لدعم موقف الدولة المصرية