شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يوافقون على إرسال بعثة مراقبة لمعبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن التكتل سيستأنف مهمة مراقبة لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وأضافت كالاس في تدوينة على موقع إكس: "اتفق الجميع على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في دعم وقف إطلاق النار".

وأوضحت أن "اليوم وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على نشر البعثة في معبر رفح بين غزة ومصر، وهذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".