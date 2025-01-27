شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لأعضاء لجنة تنمية الصادرات الاستشارية قبل اجتماعهم مع رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.



وتضم لجنة تنمية الصادرات، كلا من:

عمر عبدالعزيز إبراهيم مهنا

* رئيس مجلس إدارة شركة بروميتون مصر للإطارات، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

الخبرات المهنية:

* يشغل السيد/ عمر مهنا، منصب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ورئيس مجلس إدارة شركة "بروميتون مصر" للإطارات (بيريلي)، ورئيس مجلس إدارة شركة "تشاب مصر" للتأمين (التابعة لمجموعة Chubb الأمريكية العالمية للتأمين)، ورئيس مجلس إدارة شركة "تشاب مصر" للتأمين على الحياة، ورئيس مجلس إدارة شركة "كوكا كولا إتش بي سي" مصر، ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.

المهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق

* يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، ورئيس - منظمة أعمال البحر المتوسط Business-Med، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ونائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

الخبرات المهنية:

* يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق مصر السيادي، وتنمية الريف المصري، وغرفة الصناعات الغذائية، والبنك الزراعي، والإتحاد المصري للإنتاج الداجني.

* حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من جامعة ولاية كاليفورنيا (بومونا)، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا (سان فرانسيسكو).

المهندس/ أحمد عبد العزيز عز

* مؤسس ورئيس مجموعة عز الصناعية

* مواليد القاهرة عام ١٩٥٩م، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة.

الخبرات المهنية:

* بدأ حياته العملية في بداية الثمانينات في مجال تجارة حديد التسليح ومواد البناء، حيث أنشأ شركة دولية للتبادل التجاري مقرها جنيف عام ١٩٨٤، ثم شركة خطوط عز للملاحة عام ١٩٨٧. دخل مجال الصناعة بتأسيس شركة الجوهرة للبورسلين عام ١٩٨٨، ثم شركة حديد عز عام ١٩٩١. شغل منصب وكيل اتحاد الصناعات بين ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠، وكان الرئيس المؤسس لمجلس الأعمال المصري الإيطالي.

* على مدار ما يقرب من ٣٥ عامًا من عمر شركة "حديد عز"، نجح المهندس أحمد عز في أن يجعل الشركة أكبر منتج للصلب في العالم العربي وإفريقيا، كأول شركة من القطاع الخاص تصل إلى هذه المكانة، حيث توظف الشركة حالياً ما يقرب من ١٠ آلاف مصري، بطاقة إنتاجية ٧ ملايين طن من الصلب الخام، وبصادرات تجاوزت المليار ونصف المليار دولار عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

* وبفضل هذه الإنجازات حصل على عدة مناصب وجوائز دولية، منها ترأسه لاتحاد الصلب العربي في دورته لعام ٢٠٠٨ (ثم لدورات أخرى لاحقاً) كأول رئيس شركة من القطاع الخاص يصل لهذا المنصب، وحصوله عام ٢٠١٠ على جائزة Willy Korf/Ken Iverson العالمية، التي تمنح لصناع الصلب أصحاب الرؤية حول العالم، وكذلك حصوله على لقب "رجل الصلب العربي" من الاتحاد العربي للصلب عام ٢٠١٧.

هاني نبيه عزيز برزي​

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* رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية

* حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وهندسة التحكم من كلية الهندسة جامعة عين شمس، ولديه خبرة 39 عامًا من العمل في إدارة شركات ومشروعات الصناعات الغذائية.

* ويشغل حالياً رئاسة مجلس الأعمال المصري اليوناني (الجانب المصري)، وعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وعضوية مجلس إدارة شركة العرفة القابضة، فضلاً عن عضوية المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعضوية مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

الخبرات المهنية:

* استهل مسيرته المهنية عام 1986م مع شركة "تيستي فودز" مصر المملوكة لعائلته والمتخصصة في صناعة الأغذية الخفيفة، وارتقي لمنصب رئيس إدارة المبيعات والتسويق بين عامي 1990 و1992 بعد استحواذ شركة بيبسيكو الدولية (PepsiCo) على حصة من أسهم "تيستي فودز" مصر.

* وخلال عام 1993 أسس شركة "ديجما" للتجارة المتخصصة في توزيع المنتجات الغذائية، وفي عام 1996 أسس شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية وأصبح عضوًا بمجلس إدارة الشركة، قبل أن يشغل منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة عام 2006.

* كما شغل كذلك عضوية مجلس الإدارة بعدة شركات تضمنت شركة (Technopack) عام 1987، وشركة (Rotopal) عام 1989، وشركة (Egypt Sack) عام 1997.

عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد

* عضو البرلمان المصري، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

* حصل على درجة بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التجارة بجامعة القاهرة.

الخبرات المهنية:

* شغل منصب الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ورئيس لجنة الحكماء (حاليا)، كما شغل منصب رئيس اللجنة الزراعية للمجلس المصري للقدرة التنافسية، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وعضو مجلس إدارة برنامج التنمية الزراعية بوزارة الزراعة عام 2010م.

* كما شغل عضوية غرفة التجارة الأمريكية (AmCham) مصر ورئيس لجنة الزراعة، وعضوية مجلس كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى عضوية عدد من مجالس الأعمال، منها مجلس الأعمال المصري - الإماراتي ورئيساُ للجنة الزراعية، وعضو مجلس الأعمال المصري الصيني ورئيساً للجنة الزراعية، وعضو مجلس الأعمال المصري السعودي ورئيساً للجنة الزراعية، وعضوية مجلس الأعمال المصري العماني، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين.

* فضلاً عن خبرته في القطاع الخاص، حيث شغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زراعية (MAFA)، وهي شركة مصرية تعمل في مجال الزراعة والتصدير (1983-2016)، والتي غادرها بعد انضمامه إلى البرلمان المصري عام 2016، كما يدير حالياً مزرعة للأسرة في محافظة كفر الشيخ.

أيمن عشري مرجان

* رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حديد العشري، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة، ويشغل منصب وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

الخبرات المهنية:

* تأسست مجموعة حديد العشري منذ عام 1983م كمركز إقليمي لصناعة وتجارة العديد من أنواع منتجات الصلب، وتعد المجموعة احدى رواد صناعة وتشكيل الصلب في مصر والمنطقة العربية بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنوياً، وتتنوع منتجاتها بين الصلب السبائكي عالي الجودة وحديد التسليح وقطاعات الصلب المختلفة وتشكيل جميع أنواع المعادن ومواسير اللحام الطولي بمختلف أشكالها وصناعة أعمدة الإنارة والصوب الزراعية.

* تقع مصانع المجموعة في مدن السادات، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، كما تلعب مجموعة حديد العشري دوراً محورياً في تنمية الصناعة والاقتصاد المصري، وذلك من خلال المساهمة في كبري المشروعات القومية وتوفير إحتياجاتها المختلفة سواء من الصلب السبائكي عالي الجودة أو منتجاتها الأخرى.

الدكتور/ رياض منير أرمنيوس

* يترأس مجموعة إيفا، إحدى أبرز المؤسسات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط (AFME).

* يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

* عضو مجلس إدارة في مجالس الأعمال المصرية / المجرية / الإثيوبية / البحرينية والإماراتية.

الخبرات المهنية:

* حاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية.

* تشمل خبرته تطوير الأعمال والتسويق والإنتاج والأسواق الدولية وإدارة المشروعات.

* هو المؤسس والرئيس السابق لجمعية خريجي إدارة الأعمال بجامعة "هارفارد"

* عضو في مجالس الأعمال المصرية الهنغارية، الإثيوبية، البحرينية، والإماراتية.

الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه

* يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة عرفة القابضة.

* ولد عام 1958 في مدينة الإسكندرية، وتخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس بالقاهرة عام 1982،

الخبرات المهنية:

* بعد التخرج، انضم الدكتور علاء عرفة إلى والده للعمل في إدارة وتطوير الأنشطة الصناعية والتجارية في مصر في قطاع المنسوجات من خلال شركة GoldenTex.

* وبعد أربع سنوات في عام 1989 أسس الدكتور عرفة شركة “Swiss Garments Company” للملابس وتجارة التجزئة.

* استمر في تطوير الأعمال الخاصة به، حيث استحوذ على عدد من الشركات في قطاعات الملابس والمنسوجات.

* أنشأ شركة "عرفة القابضة" المُدرجة في البورصة المصرية منذ عام 2006، وهي شركة بارزة لتصنيع الملابس والمنسوجات وتجارة الملابس في مصر والمملكة المتحدة.

* شارك الدكتور علاء عرفة أيضًا في عدد من الشركات الاستثمارية، فهو مؤسس شركة "التجاري الدولي للاستثمار".

المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي

* الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك ش.م.م

* ولد أحمد السويدي في القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة عام 1986، ولديه خبرة مهنية امتدت لأكثر من 35 عامًا في مجال الكهرباء والطاقة.

الخبرات المهنية:

* تولى مسئولية شركة العائلة التي تأسست منذ أكثر من 85 عامًا، لإدارة أول مصنع للكابلات الخاصة في مصر، وحولها إلى أحد أكبر المزودين العالميين لحلول الطاقة المتكاملة.

* تضم الشركة أكثر من 31 منشأة إنتاج في 19 دولة، وتوظف أكثر من 19000 متخصص وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 110 دول.

* أنشأ "أكاديمية السويدي الفنية" وجامعة السويدي للتكنولوجيا في عام 2023، بالإضافة إلى إنشاء مقر جامعات المعرفة الدولية عام 2019، التي تعد الآن من المعالم الرئيسية للتعليم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفر مرافق متطورة ومسارات مباشرة للتوظيف تعمل على مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل.

هاني سليم عزيز قسيس

* رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة (مينترا)

* حصل على درجة بكالوريوس العلوم في التسويق الدولي من الجامعة الأمريكية بسويسرا عام 1990م، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة الدولية من جامعة باريس – السوربون، والتحق بعدد من الدورات التنفيذية في التفاوض واتخاذ القرار بكلية هارفرد للأعمال.

* ويشغل هاني قسيس عضوية مجلس إدارة المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، كما شغل عضوية "مجموعة البحث في إدارة المنظمات (GREGOR)" بجامعة باريس -السوربون على مدار 15 عاماً وساهم في تدريس مواد التسويق بالجامعة.

* كما حاضر في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة الفرنسية في مصر، بالإضافة إلى تقديم دورات للملحقين التجاريين بوزارة التجارة والصناعة المصرية وللمتدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب في الترويج والتواصل والمفاوضات.

الخبرات المهنية:

* شارك في تأسيس الشركة منذ عام 1990م، وقد استطاع قيادة الشركة منذ إنشائها لتكون من أهم الشركات الرائدة في الصناعات الوطنية التصديرية، وذلك من خلال تصدير 80% من منتجاتها إلى 50 دولة من الأسواق الدولية والعربية والأفريقية في قطاعات الورق والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية والأثاث والمفروشات.

* كما عمل هاني قسيس على إقامة أحدث مصنع للأحذية الرياضية في مصر وأفريقيا لسد الفجوة في السوق المحلي والتصديري وذلك في إطار رؤية واضحة نحو تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ومن خلال التشغيل والتوظيف والتصدير والتركيز على التطوير والابتكار بما يحقق التنمية المستدامة.

المهندس/ فاضل محمد غزال مرزوق​

* رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات جيزة للغزل والنسيج

* كما يشغل حالياً منصب وكيل غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الاسباني، وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني، وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال التركي، وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الاثيوبي.

الخبرات المهنية:

* ولد عام 1974، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية عام 1997، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات جيزة للغزل والنسيج.