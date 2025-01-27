شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الاقتصاد الرقمى الاستشارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتضم لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، كلا من:

محمد أحمد كامل عزب

* مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات صحة وشركة جرينتا للأدوية.

* محمد عزب هو شخصية بارزة في مجال ريادة الأعمال، حيث ساهم بفاعلية في العديد من لجان الاستثمار ومجالس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إنديفر" لريادة الأعمال في مصر، التي تدعم رواد الأعمال ذوي التأثير العالي.

الخبرات المهنية:

* حصل عزب على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الاستثمار من جامعة ولاية واشنطن، وهو أيضًا خريج كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد.

* يعتبر عزب من الرواد في مجاله، ويواصل إسهاماته المتميزة في تطوير قطاع الرعاية الصحية وريادة الأعمال.

كريم بشارة

* الشريك المؤسس والشريك العام في شركة "أكسلرو كابيتال".

الخبرات المهنية:

* خبير في إدارة الأصول والاستثمار منذ 20 عاماً.

* شارك في تأسيس وقيادة العديد من الشركات في المنطقة والعالم، وهو الشريك العام لشركة رأس المال الاستثماري A15.

* مُهتم بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ويستثمر في الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة، حيث تدعم A15 الشركات الناشئة من خلال جلسات حول تطوير المنتجات والتكنولوجيا وإعدادها لجولات التمويل المستقبلية واستراتيجيات الخروج.

* تبلغ القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها حاليًا 700 مليون دولار أمريكي.

* يشغل بشارة اليوم عضوية مجالس إدارة شركات في مصر وهولندا والمملكة المتحدة وكندا ودبي وموريشيوس والولايات المتحدة وغيرها، حيث يقدم الدعم التشغيلي والمالي المباشر لمساعدة هذه الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة للنمو.

* بعد تخرجه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997 وحصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، شارك في تأسيس شركة "لينك دوت نت"، أكبر مزود لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط.

* قام بتطوير العديد من الشركات التابعة المخصصة للإعلان عبر الإنترنت وإدارة المحتوى.

* أشرف على استحواذ شركة موبينيل، على شركة لينك دوت نت في عام 2010.

* من عام 2012 إلى عام 2014، أصبح بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم ميديا ​​آند تكنولوجي ش.م.م. ("OTMT").

* اليوم، يشغل بشارة منصب عضو مجلس إدارة شركات مثل A15، وAccelero Capital، وSubfero، وSYMPL، وKijamii، وPaymob، وغيرها.

السيدة/ أمل إبراهيم سعد عنان

* هي شريكة في 500 جلوبال، وهو صندوق عالمي متعدد المراحل لرأس المال الاستثماري بأصول تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تحت الإدارة.

* تقود أمل في 500 جلوبال، استثمارات الشركة في المرحلة المبكرة في مصر في قطاعات النمو المرتفع بما في ذلك التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية والبرمجيات كخدمة، بالإضافة إلى إدارة برامج مصر الأوسع وبناء الفريق، وشغلت منصب المديرة التنفيذية لصندوق المشاريع المصري الأمريكي "EAEF".

الخبرات المهنية:

* حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، ودرجة الماجستير في البيئة والتنمية من كلية لندن للاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وزميلة في معهد أسبن وقائدة عالمية شابة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

* كما انضمت إلى EAEF كأول موظفة ومنذ ذلك الحين، نمت المنظمة إلى أكثر من 300 مليون دولار أمريكي، واستثمرت في العديد من الشركات المصرية التي تعالج احتياجات التنمية في مصر، قبل انضمامها إلى صندوق الاقتصاد المصري، وكانت جزءًا من فريق من خبراء الاقتصاد في وحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، حيث صاغت سياسات الإصلاح، وصاغت أقسامًا من الموازنة العامة للدولة، واكتسبت خبرتها الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية، حيث عملت كمسؤولة استثمار مساعدة في قسم البنية التحتية، وبدأت حياتها المهنية في قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس كخبيرة اقتصادية مبتدئة، وأصبحت حاملة شهادة المحلل المالي المعتمد.

المهندس/ وائل أبو المعاطي

* شريك والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة "بمركز التكنولوجيا والابتكار في مصر PWC ETIC"، والمدير العام لشركة فاليو في مصر ونائب رئيس مراكز التكنولوجيا العالمية.

* المؤسس والمشارك ونائب رئيس قسم الهندسة لشركة يوني موبايل "شركة ناشئة" وادي السيليكون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

* حصل على وسام الشرف الفرنسي في عام 2018 ‘Ordre Nationale Du Merite, Chevalier’ وكان ثاني مصري يحصل على أعلي وسام فرنسي.

* ويمتلك خبرة تمتد لـ أكثر من 30 عاما من الخبرة في مراكز تقديم الحلول التكنولوجية وصناعة التكنولوجيا، وأكثر من 11 عاما من العمل في وادي السيليكون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وإنشاء 7 مراكز تكنولوجيا لــ 4 شركات متعددة الجنسيات

الخبرات المهنية:

* حاصل على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر مع مرتبة الشرف، جامعة سان خوسيه الحكومية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلومة في إدارة الهندسة، جامعة سان خوسيه الحكومية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلومة في الإدارة العليا، ودبلومة في الإدارة التنفيذية إنسياد، فرنسا.

* بدأ وأدار شركة فاليو مصر حتى أصبحت أكبر مركز للبحث والتطوير لشركة فاليو، كما أنشأ في مصر أول مركز للبحث والتطوير في صناعة السيارات.

* أسس أكثر من 10 شركات ناشئة على مر السنين، وكذا أسس مراكز البرمجيات في شينزين وتشيناي لشركة فاليوا، وكل منها يضم أكثر من 1000 موظف.

* عضو في مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) منذ أغسطس 2024.

المهندس/ ماجد محمود

* نائب الرئيس والمدير العام، لمركز التميز بشركة Dell Technologies مصر.

* مسؤول تنفيذي في مجال تكنولوجيا المعلومات يتمتع بخبرة كبيرة في قيادة وتحويل المؤسسات بنجاح، وقد أثبت خبرته في إنشاء وتوسيع نطاق المؤسسات عالية الأداء، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ولديه سجل حافل في دفع نمو الإيرادات، وتعزيز الأداء التنظيمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مزيج فريد من الرؤية الاستراتيجية والخبرة التشغيلية ومهارات القيادة القوية.

الخبرات المهنية:

* حصل ماجد على درجة في الدراسات الهندسية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1988 ودبلومة في "إدارة برامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل استراتيجي" من معهد الإدارة الدولي الإسكندنافي في كوبنهاجن عام 2005.

* يتمتع بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، عمل كنائب رئيس ومدير عام لمركز التميز في مصر في شركةDell Technologies ، وقد عمل سابقًا مع Oracle من يناير 1998 حتى يونيو 2009، كرئيس لمركز الاستشارات الدولية لخدمات الحلول التابع لشركة Oracle حيث كان مسؤولاً عن تقديم خدمات الاستشارات للعملاء العالميين.

* قبل عمله لمدة 11 عامًا في شركة Oracle Corporation، عمل ماجد مع شركة IBM لمدة عشر سنوات من عام 1988 إلى عام 1998، حيث شغل مناصب مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات تلبي احتياجات أسواق الشرق الأوسط، وعلى مدار حياته المهنية، طور ماجد خبرته في خدمات المبيعات والدعم والاستشارات.

المهندس/ تامر إسماعيل علي خليل

* "تامر علي" يشغل منصب رئيس المراكز التقنية لمجموعة Valeo والرئيس التنفيذي Valeo مصر.

* حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال MBA من جامعة ESLSCA، وشهادة PMP من RITSIC، وبكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة.

الخبرات المهنية:

* يمتلك خبرة تمتد لـ 25 عامًا في صناعة التكنولوجيا، والبرمجيات والسيارات، بما في ذلك أكثر من 20 عامًا في Valeo، وكان من أوائل المهندسين الذين اسسوا Valeo مصر عام 2005.

* خلال مسيرته المهنية، شغل العديد من المناصب الرئيسية وفي دوره الحالي، يُعد تامر أول مصري يمثل Valeo على مستوى عالمي، حيث يشرف على عمل أكثر من 7,000 مهندس يعملون على تطوير التقنيات الحديثة في أنظمة مساعدة السائق ADAS))، وكهربة السيارات، وأنظمة الإضاءة، والتجربة الداخلية، ويدير مراكز حول العالم تشمل مصر والهند والصين والمكسيك.

لؤي يوسف جمال الدين ابراهيم الشواربي

* مدير - الشواربي للمحاماة.

* عضو المجلس الاستشاري للشركات الناشئة وريادة الأعمال - 2024، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عضو مجلس الإدارة - شركة مصر لريادة الأعمال، ومحاضر مساعد في قوانين الأعمال والاستثمار الوطنية والدولية - 2000 - 2024.

الخبرات المهنية:

* حاصل على ماجستير في القانون الدولي والمقارن، مركز القانون بجامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة 2004؛ ليسانس في الحقوق، كلية الحقوق بجامعة القاهرة 2000؛ دبلوم الدراسات العليا، الفقه الإسلامي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بكالوريوس في العلوم السياسية وتخصص فرعي في تاريخ العالم الأوروبي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، القاهرة – 1994.

* وهو محامٍ، يمارس المهنة في مجالات الشركات العامة والتجارية؛ هيكلة الشركات الناشئة، والحوكمة، وصناديق رأس المال الاستثماري؛ والقانون والتكنولوجيا؛ واتفاقيات المشاريع المشتركة؛ والمعاملات التجارية الدولية؛ وتمويل المشاريع الدولية، ومشاريع البنية الأساسية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمناطق الاقتصادية الخاصة، واتفاقيات التوريد، واتفاقيات التجارة الدولية، ومكافحة الإغراق، والإعانات، والضمانات، والتدابير التعويضية؛ وقوانين المنافسة.

* وتشمل الخبرة الشخصية الإضافية ريادة الأعمال الاجتماعية والتجارية، والبحث العلمي والتكنولوجي والاستثمار.

داليا محمد أحمد محمد إبراهيم

* رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر

* بدرجة امتياز في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وحصلت بعد ذلك على درجة الماجستير في الإدارة العامة عام 1999، ثم درجة ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية عام 2014 من نفس الجامعة.

* مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، وهي سيدة أعمال مصرية تتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في قطاع التعليم وبناء القدرات في الشرق الأوسط، وهي أيضًا مؤسس شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" (Fdventures) الذراع الاستثماري لنهضة مصر، والتي تقدم التمويل والدعم للشركات الناشئة العاملة في قطاع تكنولوجيا التعليم وتترأس داليا إبراهيم أيضا شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" المتخصصة في التعليم الفني والتأهيل المهني.

الخبرات المهنية:

* بدأت مسيرتها في نهضة مصر الشركة العائلية التي أسسها جدها عام 1994 ، ومنذ ذلك الحين قادت تحولا استراتيجيا، حيث وسعت نطاق أعمال الشركة لتشمل مجموعة من الحلول التعليمية والثقافية والتدريبية، محليا وعربيا خلال فترة عملها ، وشاركت في تأسيس العديد من الشركات، بما في ذلك نهضة مصر للحلول الرقمية (1996)، ونهضة مصر للدعاية والإعلان (1998)، ونهضة مصر للصحافة والاعلام (2004)، ونهضة مصر لريادة الأعمال Edventures (2017)، وتأهيل لتنمية مهارات التميز (2021) المتخصصة في التدريب الفني والمهني بالإضافة إلى شركة "أصول" (2023) في المملكة العربية السعودية.

* حصلت على العديد من الجوائز التي أبرزت إنجازاتها وجهودها في مجالات التعليم وريادة الأعمال والنشر، وكُرمت كواحدة من أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط وفقا لمجلة فوربس (2024).

السيد/ حلمي غازي

* حلمي غازي هو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية، ومقره في القاهرة. وهو مسؤول عن قيادة تغطية البنك لأكبر عملائه من الشركات والمؤسسات المالية والحكومية في مصر.

الخبرات المهنية:

* بنك إتش إس بي سي مصر

* حصل على درجة البكالوريوس في التجارة الخارجية وحاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد.

* يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، مع التركيز بشكل كبير على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات العامة.

* على مدار مسيرته المهنية، قام بإنشاء وتنفيذ العديد من المعاملات المالية والاستشارية المعقدة وعالية المستوى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن قيادة علاقات العملاء في قطاعات رئيسية أخرى.

المهندس/ عمر نبيل إبراهيم الصاحي

* يشغل منصب مدير عام أمازون مصر (Amazon.eg) منذ 2017 حاملاً معه خبرة تمتد عقدين من الزمن في الإدارة وتطوير أعمال التجارة الإلكترونية، تركز عمل "الصاحي" على الدمج ما بين المعرفة والخبرات المحلية وخبرة أمازون العالمية، وذلك لتقديم قيمة عالية للعملاء في مصر.

الخبرات المهنية:

* حصل عمر الصاحي على ماجستير في الإدارة الهندسية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا.

* في بدايات مسيرته المهنية، أسس وأدار العديد من مشاريع التجارة الإلكترونية، بما في ذلك Odezy.com وDealwaty.com وقبل دخوله قطاع التجارة الإلكترونية، شارك في تأسيس شركة "إي جروب كورب"، (المختصة في خدمات التعهيد ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية)، كما شارك في تأسيس "أيس واتش مصر"، وهو الموزع الحصري لساعات "أيس واتش" في مصر.

* يشغل حاليا منصب عضو في مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وعضو في المجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد الجامعة الأمريكية بالقاهرة لكلية التجارة لدعم التميز الأكاديمي للجامعة وجودتها ومكانتها.

* وعمل في تقديم خدمات استشارات تطوير الأعمال لدى "Silatech"، وهي منظمة غير حكومية تقدم خدمات دعم التمويل وتطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك من أجل خلق فرص وظيفية وريادة أعمال مستدامة للشباب العربي، كما يعمل كموجه في منظمة "إنديفوز مصر".

الدكتور/ تامر سعد مجاهد الراجحي

* المدير العام لصندوق الزراعة المرنة (ARAF)؛ أحد صناديق رأس المال الاستثماري الرائدة في مجال التأثير الزراعي الذي يستثمر في الشركات الزراعية الناشئة ذات نماذج الأعمال التي تساعد المزارعين على التكيف مع تغير المناخ.

* قاد الفريق الذي استثمر في 14 شركة أثرت على أكثر من مليوني مزارع في شرق وغرب إفريقيا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.

الخبرات المهنية:

* حصل على بكالوريوس الهندسة المعدنية من جامعة القاهرة وماجستير إدارة الأعمال من كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، ودكتوراه في هندسة المواد من جامعة دريكسيل.

* عمل لأكثر من 20 عامًا في رأس المال الاستثماري (ARAF)، وPE (المسؤولية AG)، واستراتيجية النمو وأنشطة الاستثمار لشركة Cargill في مجال الزراعة والأغذية في إفريقيا.

السيد/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة

* هو المؤسس والشريك الإداري في شركة Disruptech Ventures، كما يشغل منصب رئيس لجنة الاستثمار ويمثل الصندوق في عضوية مجلس ادارة الشركات التابعة.

الخبرات المهنية:

* يعتبر عكاشة من القادة التنفيذيين المتمرسين والمفكرين البارزين، ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا. مؤخرًا، كان أحد مؤسسي ومدير عام شركة فوري (Fawry)، الشركة الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني في مصر.

* قام بتأسيس الشركة في عام 2009 وقادها عبر جولات تمويل متعددة حتى إدراجها في البورصة عام 2019 من خلال اكتتاب عام تجاوز الطلب عليه 30 ضعفًا.

* قبل تأسيس فوري، شغل عكاشة منصب رئيس قسم التسويق في شركة فودافون مصر، حيث قاد العديد من العمليات التجارية.

* بدأ عكاشة مسيرته المهنية في شركة راية القابضة، حيث أمضى 10 سنوات في عدة شركات تابعة للمجموعة، وبلغت ذروتها عندما أصبح المدير العام للشركة التابعة لتكنولوجيا المعلومات.

المهندس/ حسام عبد الحميد سيف الدين

* الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر

* حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة عين شمس ودرجة في الإدارة من كلية هنلي للأعمال في المملكة المتحدة

* وهو عضو في مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا.

الخبرات المهنية:

* عضو مجلس إدارة في "راية القابضة" ويرأس اللجنة الأساسية للتحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

* قبل توليه منصبه في كابجيميني، أمضى حسام 27 عامًا في شركة آي بي إم، حيث طور خبرته في العمليات والتحول والاستراتيجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال فترة عمله في آي بي إم، شغل مناصب قيادية مختلفة، وهي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، والمدير العام لمنطقة أفريقيا، وفي النهاية أصبح نائب الرئيس للمنطقة.