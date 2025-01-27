شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لأعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار المشكلة بقرار رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتضم لجنة لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، كلا من

المهندس/ محمود يحيى الجمال

* المهندس / محمود الجمال هو رجل أعمال ذو خبرة واسعة تمتد لأكثر من 40 سنة في مجال العقارات.

* أسس وأدار العديد من الشركات الناجحة في هذا القطاع والمتخصصة في تطوير المشاريع العقارية التجارية والسكنية بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية ويتمتع بقدرة فائقة على تحديد الفرص السوقية وتحليل الاتجاهات العقارية مما ساعده على تحقيق نجاحات كبيرة في السوق المحلي والدولي.

* يسعى دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تواكب تطورات السوق وتلبي احتياجات العملاء، ويؤمن بقوة العمل الجماعي وأهمية بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركاء والعملاء لتحقيق النجاح المستدام.

الخبرات المهنية:

* تخرج من مدرسة العائلة المقدسة الجيزوييت وحاصل على بكالوريوس من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

* شغل الرئيس التنفيذي لشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة جى للتنمية العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار السياحي والعقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة جلالة للاستثمارات السياحية.

المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس

* يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، التي تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تستهدف القطاعات ذات النمو المرتفع حيث ترى فرصاً للتحول التأثير المجتمعي في مصر وأفريقيا، والتي تشمل قطاعات السياحة، والطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والتجارة والخدمات اللوجستية، والاتصالات.

الخبرات المهنية:

* حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في الإدارة التقنية من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا وعلى شهادة الدبلومة الألمانية من المدرسة الألمانية الانجيلية بالقاهرة.

* أسس شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، وأدار مهمة تطوير وإنماء الشركة لتصبح شركة رائدة في قطاع الاتصالات الإقليمي وواحدة من أبرز شركات الاتصالات العاملة في الأسواق الصاعدة في العالم.

* هو رئيس لجنة الاستشارات الاستثمارية لشركة لا مانشا ريسورس كابیتال، وهي مستشار استثماري لصندوق مقره في لوكسمبورغ يركز على قطاعي المعادن الثمينة والمعادن الانتقالية للطاقة، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة أورا ديفلوبرز، وهي شركة متخصصة في تطوير المشروعات العقارية الراقية ومشاريع الضيافة الفاخرة في مواقع متميزة حول العالم.

* شغل عدة مناصب في المجالس والهيئات منها اللجنة الاستشارية الدولية لمجلس إدارة بورصة نيويورك، والمجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني والمجموعة الاستشارية لأفريقيا ببورصة لندن، والمجلس الاستشاري الخارجي للمعهد العالمي للدراسات المتقدمة بجامعة نيويورك، ومجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.

ياسين إبراهيم لطفي منصور

* هو عضو مجلس إدارة مجموعة منصور بالإضافة إلى دوره كمؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والمدرجة في البورصة المصرية، والتي ساهمت بشكل فعال في تحقيق التنمية العمرانية على مدار 25 عاما. ويتقلّد ياسين منصور حاليا رئاسة مجلس إدارة شركة مانفودز المالكة والمشغّلة للعلامة التجارية ماكدونالدز التي تدير سلسلة مطاعم ماكدونالدز في مصر والتي أسسها عام 1994. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم العالي في مصر والمشغّلة لجامعتي النهضة ببني سويف بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية وباديا، بغرب القاهرة بالشراكة مع جامعة تكساس.

الخبرات المهنية:

* تخرج عام 1982 من جامعة جورج واشنطن، حاصلاً على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية مع تخصص فرعي في التسويق، وهذا الأساس الأكاديمي القوي ورؤيته الاستراتيجية ودوره الريادي كانت المحرك الرئيسي لإنجازاته الاستثنائية في مختلف القطاعات، مما رسخ مكانته كأحد أبرز رجال الأعمال في مصر والوطن العربي.

* بدأ مسيرته المهنية بالمساهمة في إنشاء مجموعة منصور، التي تضم كبرى الشركات المصرية وتعمل في قطاعات متعددة أبرزها المعدات الصناعية، والمطاعم، والصناعات الغذائية، ومن أهمها شركة مانتراك، الموزع المعتمد لمنتجات كاتربيل، (IBM)، (HP)، و (Microsoft) في مصر.

* تقلّد مناصب قيادية مرموقة طوال مسيرته المهنية، من بينها رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، ورئيس شركة سانت جوبان مصر، وعضو مجلس إدارة شركة الحياة التجارية للتأمين.

المهندس/ خالد محمود أحمد عباس

* رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

* عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتعمير وعضو مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

الخبرات المهنية:

* في عام 2018 صدر قرار تعيينه نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات القومية، كما كان لاعباً رئيسيا في وضع استراتيجية التنمية وفرص الاستثمار وبناء مناهج مستدامة تتماشي مع رؤية الدولة في 2030.

* قامت مجلة فوربس مؤخرا باختياره ضمن قائمة أقوى100 شخصية مؤثرة في مجال التطوير العقاري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن عامي 2023، و2024 وذلك تقديراً لدوره المحوري في قيادة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، كما حصل على جائزة التفوق خلال الدورة الثامنة لجوائز بوابة أموال الغد عن عام 2023.

* يتبني التزاماً قوياً بتوفير جودة حياة لجميع المصريين من خلال تطوير مدينة ذكية وخضراء ومستدامة مما يخدم تحول الدولة للحضارة العالمية من خلال السياسات والممارسات والابتكارات، وتشمل مسؤولياته الاولويات العملية والإدارية الرئيسية المتعلقة بكفاءة الطاقة، والمرافق الذكية، والمباني الخضراء.

المهندس/ عمرو إسماعيل محمد سليمان

* المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.

* سليمان عضو في غرفة التجارية المصرية الامريكية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية الكندية، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للعقارات.

الخبرات المهنية:

* يعد أحد أهم الشخصيات البارزة في قطاع العقارات في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا.

* أسس ماونتن فيو كشركة تطوير عقاري رائدة عام 2005، وخلال رؤيته وخبرته تطورت ماونتن فيو سريعاً من شركة تطوير مجتمعات صغيرة إلى مشاريع ترفي لمستوى المدينة المتكاملة التي توفر أنشطة الحياة المختلفة، والان تمتلك الشركة 21 مجمعا سكنياً، كما أعلنت مؤخراً عن إطلاق أول مشاريعها بالرياض، المملكة العربية السعودية.

المهندس/ طارق عثمان أحمد شكري

* عضو بمجلس النواب المصري للفترة من 2021 – 2026.

* أمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.

* رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي (15 شركة تابعة).

الخبرات المهنية:

* رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

* رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية.

* عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الدكتور/ أحمد محمد سعيد محمد شلبي

* يشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر منذ تأسيسها منتصف عام 2014، ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال التخطيط وإدارة الأعمال وبحكم منصبه يشرف على أعمال الشركة بشكل يومي، بما في ذلك تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات الكبرى التي تتولى الشركة تطويرها.

* يعمل استاذ الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، وهو أستاذ زائر بقسم تخطيط المدن في جامعة كورنيل بنيويورك سابقا.

* رئيس مجلس العقار المصري ورئيس مشارك للجنة التطوير العقاري بغرفة التجارة الأمريكية في مصر.

الخبرات المهنية:

* حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1993، ثم درجة الماجستير عام 1998 ثم حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في الهندسة عام 2003، من خلال برنامج مشترك بين جامعة القاهرة بمصر وجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية.

* عمل لمدة عام في منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، حيث لعب دورًا محوريًا خلال تلك الفترة في تطوير مدينة المستقبل، وهي إحدى أكبر المدن العمرانية متعددة الاستخدامات في منطقة القاهرة الجديدة.

* يتمتع بخبرة طويلة في مجال الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية والعقارية فبدأ مسيرته العملية منذ عام 1993 كمعيد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ويتمتع الدكتور شلبي أيضًا بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الاستشارات الهندسية وتطوير وإدارة المشروعات العقارية الكبرى في مصر.

المهندس/ أمجد محمد أحمد حسنين

* رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاسكان العقارية .HDP

* نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير والاسكان للاستثمار العقاري.

* عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

* عضو مجلس إدارة غرفة التطویر العقاري

* رئیس مجلس إدارة شركة التعمیر للمشروعات والخدمات العامة والبیئیة "حمایة".

* رئیس مجلس إدارة كل من شركة التعمیر لادارة الأصول السیاحیة والعقاریة "ادارة"

* عضو مجلس إدارة شركة إسكان للتأمین

* عضو مجلس إدارة شركة التعمیر للتأجیر التمویلي "الأولى"

* عضو مجلس ادارة شركة وادي النیل

الخبرات المهنية:

* يحظي بخبرة واسعة في قطاع العقارات تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا، جعلته يلعب دورا مؤثرا في عدة قطاعات، مثل العقارات والبناء والتطوير وادارة الممتلكات ويعد من المؤثرين في قطاع العقار المصري، فضلا عن كونه أحد المؤسسين لشركة امكان، وعضوا في الفريق التنفيذي لمشروع البروج كما شارك في تأسيس شركة اعمار مصر وقاد المشروعات والادارة التنفيذية لمدة تزيد عن ٦ أعوام، وكان أحد مؤسسي داماك مصر، حيث شغل منصب رئيس التطوير قبل انضمامها للتعمير والاسكان وشغل الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.

المهندس/ أشرف محمد عبد الخالق عرفة

* مساعد أول نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي للشئون الفنية.

* العمل في مجموعة طلعت مصطفي على مدار 30 سنة في الاشراف على الدراسات الفنية والتخطيط والتصميم لكافة المشروعات التي قامت المجموعة بتطويرها كمشروعات عمرانية متكاملة الخدمات في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بمسطحات أراضي تتجاوز 100 مليون متر مربع.

* المجموعة تخدم حوالي 1.5 مليون ساكن في جميع المشروعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدن الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة وسيليا بالعاصمة الإدارية ومدينة نور بحدائق العاصمة وساوث ميد بجمهورية مصر العربية وبنان بالمملكة العربية السعودية.

الخبرات المهنية:

* العمل لمد ة 8 سنوات في المكتب الاستشاري سبيس في العديد من المشروعات السكنية والسياحية.

* حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية وتخطيط المدن.