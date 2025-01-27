شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لأعضاء لجنة التطوير السياحى الاستشارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتضم لجنة تطوير السياحة المصرية، كلا من

هشام طلعت مصطفى ابراهيم

* الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH).

* أحد أكبر وأبرز رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط، ومصنف ضمن أهم 50 شخصية الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري.

الخبرات المهنية:

* أسهم مساهمات مؤثرة وفعالة في القطاع السياحي، ونجح في تقديم مفهوم جديد في سوق المشروعات الفندقية والضيافة بمصر. وكان له السبق في استقدام سلسلة فنادق "فورسيزونز"، التي تقدم خدماتها في جميع انحاء العالم، إلى السوق المصري.

* تمتلك مجموعة طلعت مصطفى 4 فنادق، و3 فنادق تحت الانشاء وذلك في مدن مختلفة، كما نجحت المجموعة في الاكتتاب من خلال شركة أيكون في شركة ليجاسي المالكة لـ 7 فنادق تاريخية، ليصل عدد الفنادق للمجموعة إلى 15 فندقا.

* تم اختياره في القائمة السنوية لمؤسسة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023 للعام الثالث على التوالي. كما اختارته فوربس في قائمتها السنوية لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2023.

* قدم أفكارا ومفاهيمًا غير مسبوقة للسوق العقاري، فهو أول من ابتكر مفهوم المنتجعات في الساحل الشمالي، وأول من أقدم على اقتحام الصحراء وخلق عمران بها، وأول من اقام أكبر مدينة يقوم القطاع الخاص بتشغيلها.

* المطور العقاري الأوحد الذي يقوم بتطوير مدن مجتمعية متكاملة الخدمات.

* رائد في سوق تطوير المشروعات الفندقية.

الدكتور/ كامل حسن أحمد أبو علي

* مؤسس مجموعة "بيكالباتروس" للفنادق والمنتجعات السياحية التي تدير اليوم أكثر من 41 فندقًا وتضم 19,624 غرفة فندقية، ويعمل بها أكثر من 15,000 موظف في مجالات السياحة والضيافة.

الخبرات المهنية:

* يمتلك الدكتور كامل حسن أبو علي خبرات مهنية في مجال التعليم السياحي وهي:

* تأسيس جمعية ألباتروس للخدمات الثقافية والعلمية.

* إنشاء المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

* إطلاق المدرسة الإيطالية لتقديم تعليم عالي الجودة في مجال الضيافة.

حامد الشيتي محمد علي الشيتي

* مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ترافكو" العالمية القابضة.

الخبرات المهنية:

* شغل العديد من المناصب البارزة في مختلف الجمعيات المؤثرة المعنية بقطاع السياحة مثل عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والمجلس الأعلى للسياحة.

* في عام 2006، تم اعتماد الشيتي من قبل وزارة السياحة المصرية لدوره الرائد في الترويج للسياحة وإدخال الساحل الشمالي إلى خريطة السياحة المصرية.

* تحت قيادته أصبحت مجموعة ترافكو مجموعة الترفيه الرائدة في الشرق الأوسط التي تعمل من خلال شركاتها العاملة في قطاعات السياحة والضيافة والطيران.

حسن محمد حسن درويش

* نائب رئيس شركة بالم هيلز للتعمير.

* الرئيس التنفيذي لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية.

* رئيس شركة ماكور للفنادق (ممثلين شركة أكور العالمية).

الخبرات المهنية:

* رئيس شركة النعمة للاستثمار السياحي.

* رئيس فندق نوفوتيل 6 أكتوبر.

* رئيس مجلس ادارة شركة رويال للتأمين.

* عضو مجلس إدارة المعهد المصري للتأمين.

* رئيس اللجنة الادارية للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري بجمهورية مصر العربية.

حسام سلامة جودة الشاعر

* رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

* رئيس مجلس إدارة مجموعه فنادق صن رايز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية منذ عام 2004.

الخبرات المهنية:

* رئيس مجلس إدارة شركة بلوسكاي للسياحة خلال الفترة من 1998 حتى 2014.

* رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع البحر الاحمر خلال الفترة من عام 2002 حتىى2010.

* تولى رئاسة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع جنوب سيناء.

* تولى رئاسة مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

* عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية منذ 2019 حتى 2020.

* رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة منذ 2019 وحتى 2022.



أحمد عاطف صيلحي محمد الوصيف

* رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة

* Wings Tourism Investment (WTI)

* عضو في العديد من المنظمات والهيئات، مثل الغرفة التجارية الأمريكية وجمعية رجال الأعمال المصريين.

* عضو بمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

* عضو في منظمة الرؤساء الشباب (YPO).

* عضو في مجلس إدارة الترويج السياحي المصري.

الخبرات المهنية:

* شغل منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في 2019.

* شغل منصب رئيس لجنة تسيير الاعمال المؤقتة لغرفة المنشآت الفندقية في الفترة من يناير 2018 وحتى انتخابه رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.

* عضو في مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة في 2018 و2010 و2002.

* تولى رئاسة مجلس ادارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع جنوب سيناء (2006).

المهندس/ محمد نادر محمد هشام أحمد علي

* رجل أعمال مصري ومستثمر ومطور في قطاع الضيافة والعقارات.

* عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حاليًا ولثلاث فترات متتالية.

* عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري شرم الشيخ.

الخبرات المهنية:

* يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الفنادق وتوسيعها وخاصة في مدينة شرم الشيخ في إطار رؤية شاملة هدفها استمرارية الاستثمار في سيناء بأعلى المعايير الدولية.

* حَرص على الشراكة مع كبرى العلامات التجارية العالمية في مجال الضيافة، ومن ذلك تأسيس اتفاقية مع مجموعة "أكور" العالمية الرائدة لإدارة فنادق المجموعة في شرم الشيخ بمعايير عالية.

المهندس/ باسل سامي سعد مسعد سعد

* رئيس تنفيذي لشركة الداو للتنمية والتي تعمل في مجالات إنشاء وتطوير وتنمية الفنادق، والتخطيط والتطوير العقاري، والتخطيط والتطوير العقاري المختلط، وذلك في القاهرة والغردقة ولندن.

* عضو بالغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة.

* عضو بجمعية رجال الاعمال المصريين.

الخبرات المهنية:

* إنشاء وتطوير وتنمية الفنادق.

* التخطيط والتطوير العقاري والتجاري.

* الدعاية والدراسات التسويقية.