شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية إسرائيل يطالب باحتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 27 يناير 2025 04:47 م
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب احتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، وسنعد خطة مع نتنياهو لتشجيع هجرة السكان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التحرك من وسط وجنوب غزة إلى شمال القطاع بعد 15 شهرا من الحرب، بموجب التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الأحد، بين حركة حماس وإسرائيل.
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