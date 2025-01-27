شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الاقتصاد الكلى الاستشارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى

* عضو مجلس إدارة بنك فيصل الاسلامي المصري.

* عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

* مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون المالية والاقتصادية

* رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية.

* عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.

* رئيس الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

* منسق المجلس التخصصي الرئاسي للتنمية الاقتصادية.

الخبرات المهنية:

* أستاذ المحاسبة والمراجعة تجارة عين شمس.

* عميد تجارة عين شمس في ٢٠٠٧ .

* نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب في ٢٠١١.

* رئيس جامعة عين شمس في ٢٠١٢.

* رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في ٢٠١٦.

الدكتور/ خالد إبراهيم صقر

* يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Global Strategy Insights, LLC، وهي شركة استشارية دولية، بولاية فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه زميل أول غير مقيم بالمجلس الأطلسي، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

* عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية.

* رئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي للعديد من الاقتصادات النامية والناشئة والمتقدمة.

* حصل على البكالوريوس والماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وانتسب عامين بكلية الحقوق بنفس الجامعة قبل أن يسافر لبريطانيا ليدرس بجامعة كامبردج حيث حصل على الماجستير في اقتصاديات وسياسات التنمية ثم على الدكتوراة في الاقتصاد.

الخبرات المهنية:

* عمل الدكتور خالد صقر بصندوق النقد الدولي لمدة ثمانية وعشرين عامًا شغل خلالها العديد من الوظائف القيادية كرئيس بعثة أو قسم أو مستشار أول للمدير التنفيذي الممثل لمصر وبلاد عربية أخرى وعميد مجلس إدارة الصندوق.

* على مدار الخمسة عشر عامًا الأخيرة كانت درجته الوظيفية من بين أعلى الدرجات التي يشغلها الاقتصاديون العرب وأعلى درجة بين الاقتصاديين المصريين بالصندوق.

* ترك الدكتور/ خالد صقر الصندوق ليؤسس شركة استشارية دولية معنية بالسياسات الاقتصادية وتصميم برامج الإصلاح والاستعداد للمفاوضات مع بعثات الصندوق.

الدكتورة/ أمنية أمين حلمي حسن حلمي​

* تشغل حاليا منصب أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

* عضو في المجلس الاستشاري للمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس النوعي للعلوم الاقتصادية والإدارية بالأكاديمية واللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار واللجنة الدائمة للاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة وجمعية الاقتصاد والإحصاء والتشريع، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ ومنتدى البحوث الاقتصادية.

* حاصلة على جائزة الدولة المصرية للتفوق في العلوم الاجتماعية، سبتمبر ٢٠٢٤.

* عضو مؤسس للمركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية.

الخبرات المهنية:

* عملت أ. د أمنية حلمي وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرا لمركز الدراسات المالية والاقتصادية بالكلية.

* كما عملت مديرا تنفيذيا بالإنابة ومديرا للبحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

* عملت أيضا أستاذا زائرا بجامعة برشلونة بإسبانيا، وأستاذا منتسبا بجامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، ومستشارا لمنظمة التجارة العالمية.

حسن محمد حسنين هيكل

* هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كازيون" القابضة لتجارة التجزئة.

الخبرات المهنية:

* تخرج حسن هيكل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام ١٩٨٨، وتم تعيينه معيدا بقسم الاقتصاد.

* عُين مديرا بالبنك التجاري الدولي، ثم مؤسسة "جولد مان ساكس" العالمية.

* تم تعيينه عضوا منتدبا للمجموعة المالية "هيرمس" حتى عام ٢٠١٣.

الدكتور/ شريف هشام محمد الخولي

* الشريك والمدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة "أكتيس" للاستثمار المباشر.

* عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

* عضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والعديد من الشركات والمؤسسات المالية الرائدة في مصر والشرق الأوسط.

الخبرات المهنية:

* يعمل كأستاذ تمويل (زائر) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

* تخرج الدكتور شريف الخولي في كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٠، ثم حصل على شهادة الماجستير (مع مرتبة الشرف) في تخصص التمويل والتنمية الاقتصادية من جامعة لندن في عام ٢٠٠٣، وحصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة لندن عام ٢٠٠٩.

كريم على عوض صالح سلامة

* يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس الإدارة لمجموعة "إي اف چي" القابضة.

* حصل كريم عوض على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الخبرات المهنية:

* استهل كريم عوض مسيرته بمجموعة "إي اف چي" القابضة في عام 1998 بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك قبل أن يتولى رئاسته عام 2007، وشغل بعد ذلك مجموعة من المناصب الإدارية بالمجموعة، من بينها منصب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار خلال عام 2012.

* قام كريم عوض منذ تقلد منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة في عام 2013 بقيادة المجموعة نحو تحول استراتيجي جديد، تركيزًا على تحويل المجموعة إلى المؤسسة الرائدة في الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.

* على مدار السنوات الماضية، أحرزت المجموعة نجاحًا ملحوظًا على صعيد أنشطة قطاعات الترويج، وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها وهي: مصر، والإمارات، والسعودية، والكويت، كما تمكنت المجموعة من تطوير أنشطة قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بصورة كاملة.

* وتقديرا لجهوده في قيادة المجموعة ونموها، تم اختياره من قبل مجلة "فوربس" ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط لأعوام 2021، 2022، 2023.

الدكتور/ محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم

* أكاديمي ومدير تنفيذي وباحث في الشئون الاقتصادية.

* يشارك حاليا في العديد من الدورات التدريبية وجهود تحسين العمليات للشركات العالمية والمؤسسات الحكومية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بصفته نائبا أول للرئيس لشركة COPC Inc.

* يمتد عمله حول العالم مشاركا في تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات الكبرى، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للقياس والتحكم، إلى جانب عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات الصناعية والخدمية.

* يحاضر في العديد من الجامعات ويشغل عضوية المجلس الاستشاري لقسم الاقتصاد بالجامعة البريطانية في مصر.

الخبرات المهنية:

* عمل في إدارة المحافظ المالية بشركة "‏Schwab"، وفي قطاع الثروات في بنك JP Morgan الولايات المتحدة.

* شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات، كما شغل منصب مدير عمليات مصر لشركة التعهيد العالمية Concentrix.

* كان نائبا سابقا في برلمان ۲۰۱۵، وكان عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وله العديد من الإسهامات الاقتصادية والمؤلفات من أوراق بحثية وكتابات متخصصة متعددة في جوانب الاقتصاد الكلي والمالية العامة بالمؤسسات البحثية والإعلامية المصرية والعالمية، وصدر له كتاب "اقتصاديات الطائرة الورقية".

* حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويسترن، والدكتوراة من أكاديمية السادات.

الدكتور/ مدحت محمد أنور محمد نافع

* رئيس مجلس إدارة شركة العربية للسبائك.

* رئيس مجلس إدارة شركة " ستريم إيجي".

* أستاذ الاقتصاد بجامعة النيل، وعضو هيئة تدريس بكل من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومعهد البحوث والدراسات العربية.

* يعمل كخبير واستشاري التمويل والتنمية المستدامة والحوكمة في عدد من المشروعات الممولة من مؤسسات دولية وإقليمية في مصر وبعض الدول العربية.

* شغل منصب مساعد وزير التموين والتجارة لأعمال تطوير الشركات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

الخبرات المهنية:

* شغل عضوية مجلس إدارة العديد من الجهات مثل: شركة مدينة دمياط للأثاث، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، وشركة حلوان للأسمدة، وكان رئيسا للجنة المراجعة في الشركة ذاتها.

* حاصل على الدكتوراة بتقدير امتياز في علم الاقتصاد من كلية " الاقتصاد والعلوم السياسية" بجامعة القاهرة.