شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا الثلاثاء 28-1-2025.. شبورة كثيفة وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 28 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات أول مرحلة بمبادرة "حياة كريمة"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2025 .
التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، مع "إيمي بوب" مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في مُستهل الزيارة التي يقوم بها إلى جنيف.
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة القادمة غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبعض الموضوعات الأخرى.
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة، وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، حيث استهل الزيارة بتفقد خطوط الإنتاج داخل المصنع الذي يعد أحد أهم الركائز الصناعية التابعة للوزارة، حيث يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية والمشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، ومن أبرز المشروعات القومية التي ينفذها المصنع بالفترة الأخيرة هي مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات لإنتاج منتجات صديقة للبيئة.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقديم للامتحانات، مشددة على أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول امتحانات الثانوية العامة 2025، ويجب أن يحرص جميع الطلاب على ملء وتسجيل الاستمارة إلكترونيا عبر موقع الوزارة خلال المدة المحددة حتى فبراير المقبل، مضيفة أنه يجب أن يتأكد الطلاب من صحة البيانات التى يتم تسجيلها إلكترونيا قبل طباعة الاستمارة الإلكترونية، على أن يحتفظ الطالب بالاستمارة الإلكترونية ويتقدم بها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة .
بحث المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض أهلا رمضان بالأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة، مؤكدًا ضرورة تغطية كافة النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتسيير المنافذ المتحركة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية لإيصال خدمات المنظومة للمواطنين بالقرى بنطاق المراكز والمدن.
مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لجهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى
أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الدعم الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.
يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري استقبال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهود مصرية دؤوبة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.
تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل المحافظ، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/
بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التحرك من وسط وجنوب غزة إلى شمال القطاع بعد 15 شهرا من الحرب، بموجب التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الأحد، بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك وفق مشاهد لـ"القاهرة الإخبارية" من داخل قطاع غزة.
ورصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، مظاهر فرحة عارمة للمواطنين الفلسطينيين مع بدء عودتهم لشمال قطاع غزة بعد 15 شهرا من نزوحهم لجنوب القطاع.
أعلنت الحكومة الكولومبية أنها ستستخدم الطائرة الرئاسية لنقل المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة لائقة، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض عقوبات واسعة النطاق ورسوما جمركية على كولومبيا.
الطقس غدا الثلاثاء 28 يناير 2025.. شبورة كثيفة وأمطار بهذه المناطق
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 28 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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