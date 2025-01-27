شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "تيدروس أدهانوم" المُدير العام لمُنظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات المُكثفة التى يُجريها وزير الخارجية مع قيادات المُنظمات الأُممية العاملة فى جنيف.

أشاد وزير الخارجية بعلاقات التعاون المُتميزة التى تربط مصر بالمُنظمة وأكد على إيمان مصر الراسخ بأهمية دعم وتعزيز قدرة أنظمتها الصحية، منوهاً إلى المُبادرات المُختلفة التى أطلقتها مصر لهذا الغرض على غرار المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة" وغيرها من المبادرات المُماثلة التى تعكس نهج مصر الشامل لتحسين المنظومة الصحية فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠. وثمن الوزير عبد العاطى الدور الهام الذى اضطلع به مُدير عام مُنظمة الصحة العالمية منذ توليه مهام منصبه عام ٢٠١٧، وإدارته للمُنظمة فى ظل الظروف الاستثنائية التى مر بها العالم منذ بداية انتشار جائحة فيروس "كورونا".

من ناحية أخرى، تطرق الوزير عبد العاطى إلى تداعيات الأوضاع السياسية والإنسانية المُتردية فى عدد من دول الجوار، وآثارها على تنامى موجات النزوح والهجرة وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر. واستعرض الجهود المبذولة فى مصر لاستيعاب الوافدين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما فى ذلك الخدمات الصحية. وأبرز أن تلك الظروف خلقت ضغوطاً إضافية على النظام الصحى فى مصر، داعياً المُنظمة إلى تقديم سبل الدعم اللازمة لمساعدة الجانب المصرى على مواجهة الأعباء المُتزايدة على القطاع الصحى على النحو المُشار إليه.

واتصالاً بالأزمات الإنسانية فى المنطقة، أبرز وزير الخارجية الجهود المصرية الحثيثة لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية فى غزة، ومن ضمنها تنسيق المساعدات الإنسانية والطبية بين الهيئات والمُنظمات الأُممية المُختلفة، بالإضافة إلى قيام مصر باستقبال الحالات الحرجة فى المستشفيات المصرية بمدينة العريش، وغيرها من الجهود المُتواصلة التى تستهدف وضع حد للمعاناة الإنسانية التى شهدها الشعب الفلسطينى الشقيق إبان فترة الحرب.

وفى هذا الصدد، تناول الطرفان باستفاضة تطورات الأوضاع فى غزة اتصالاً باتفاق وقف إطلاق النار، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن تطلع الجانب المصرى لتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال الفترة المقبلة من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الميدانية داخل قطاع غزة، مشيراً إلى الأولوية القصوى التى توليها مصر لدعم جهود التعافى المُبكر فى القطاع ورفع المعاناة الإنسانية التى شهدها الشعب الفلسطينى الشقيق.