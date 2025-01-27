شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الجواد: سياسة مصر اعتمدت تعزيز الهوية العربية بمنطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال عبد الجواد، عضوٍ الهيئة الاستراتيجية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أحد خيوط السياسة الخارجية المصرية لإقليم الشرق الأوسط هو تعزيز الهوية العربية في مواجهة مشاريع اخرى توسعية.

واشار، في ندوة بعنوان "شرق أوسط متغير" ضمن فعاليات معرض الكتاب، ان الدولة الوطنية في المنطقة العربية تتعرض لضغوط كبيرة، جراء تزايد دور الجماعات الاثنية والعرقية في الضغط على الدول، وهو ما يرجع في جزء منه إلى فشل الدول العربية منذ تأسيسها في دمج تلك الفئات

ضغوط اخرى تتعرض لها الدول العربية، بحسب عبد الجواد، وهو ما اسماها ضغوط فوق الدولة، يقوم في الاساس على خلق كيانات فوق الدول الوطنية، وهو ما يمثلها في جزء منها تيارات الإسلام السياسي

وشدد على زيادة دور الفاعلين من غير الدولة، مشيرا الى الفصائل والميليشيات، وهي ما جاءت نتيجة ضعف الدول الوطنية، كما ساهمت في اضعاف المؤسسات



