شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الشرطة.. مأمورو أقسام الشرطة يوزعون مساعدات على المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

احتفالاً بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصاً من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى، أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية.‏



وتم توجيه مأموريات من مختلف مديريات الأمن للقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً لتوزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة وذات جودة عالية على المواطنين من قاطنى هذه المناطق.





تأتى هذه المبادرة من منطلق المسئولية الإجتماعية والإنسانية لوزارة الداخلية وحرصها على تنويع المبادرات الإنسانية والإجتماعية والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.