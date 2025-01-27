شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو طالب: مصر تعمل على تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن أبو طالب، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أمن البحر الأحمر يعيش حاليا مرحلة جديدة، وهو ما يرتبط بالأساس بالعدوان على غزة، جراء تداخل جماعة أنصار الله في اليمن على خط الأزمة، سواء عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل او الهجوم على السفن المتجهة الى ميناء إيلات.

وأضاف خلال ندوة "نحو شرق أوسط جديد" ضمن فعاليات معرض الكتاب، أن المستجدات تؤثر بصورة كبيرة على قناة السويس، وهو ما يعكس أهمية الدور المصري في حماية امن البحر الأحمر.

وأوضح أن الموقف المصري يقوم على تعزيز التعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر لحماية أمن المنطقة، موضحا أن تشكيل مجلس تعاون للدول المشاطئة للبحر الأحمر هى فكرة مصرية تقدم بها وزير الخارجية السابق سامح شكري، إلا أنه مازال لم يتم تفعيله.