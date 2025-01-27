محمد مجاهد الزيات: مصر تتعامل مع مستجدات سوريا بما يتوافق مع أمنها القومي

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تعاملت مع المتغيرات في سوريا بما يتوافق مع متطلبات امنها القومي.

وأضاف، خلال ندوة "نحو شرق أوسط جديد" ضمن فعاليات معرض الكتاب، أن الدولة المصرية تنظر إلى الأوضاع في سوريا باعتبارها أمر واقع، مشددا على عدم الاستقرار في سوريا يعني تهديدا مهما للأمن القومي، حيث إن قيام حرب اهلية في سوريا يمثل خطرا داهما.

وشدد على ان المتغيرات في سوريا ساهمت في تراجع التأثير الإيراني، وكذلك موقف روسيا، موضحا أن التعامل المصري مع المستجدات اتسم بقدر كبير من الحكمة في ضوء ارتباط القضية السورية بالأمن القومي المصري.