شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ندوة شرق أوسط متغير نحو بناء استراتيجية مصرية جديدة بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل ندوة "شرق أوسط متغير.. نحو بناء استراتيجية مصرية جديدة"، بحضور اللواء محمد إبراهيم الدويري، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من الخبراء من بينهم الدكتور محمد مجاهد الزيات، والدكتور حسن أبو طالب، والدكتور جمال عبد الجواد.

ويدير الندوة الدكتور صبحي عسيلة، والذي أكد في مستهل الندوة أن ثمة أزمات عديدة تواجه الإقليم، وفي القلب منها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأشار إلى التهديدات الكبيرة التي تواجهها منطقة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من تداعيات على المستوى الاقليمي والدولي، مشددا ان الحاجة ملحة الى بناء استراتيجيات جديدة للتعامل معها.