شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء المصرية يستقبل نظيره الكينى لتعزيز شراكة تكنولوجية تدعم أجندة القارة والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تُعزِّز التعاون الإفريقي المشترك في قطاع الفضاء، استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025، وفدًا رفيع المستوى برئاسة العميد هيلاري كيبكوسجي، رئيس وكالة الفضاء الكينية، في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودفع أجندة الفضاء الإفريقية نحو آفاق أوسع.

وبدأت الزيارة باجتماع ثنائي في قاعة كبار الزوار بمقر وكالة الفضاء المصرية، حضره قيادات الإدارة العليا ، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الأقمار الصناعية، وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية. وأكد د. صدقي خلال اللقاء أن "هذه الزيارة تُمثِّل فرصة لدمج الخبرات الكينية والمصرية لخدمة أهداف القارة، وخاصة في ظل استضافة مصر للمقر الدائم لـوكالة الفضاء الإفريقية، والذي سيُشكِّل منصةً لإطلاق مبادرات فضائية مُوحَّدة".

عقب الاجتماع، قام العميد هيلاري والوفد المرافق بجولة تفقدية في مراكز ومعامل الوكالة ، اطّلع خلالها على أحدث التجهيزات التكنولوجية، ومنها:

معمل التجميع والاختبار (AIT)، ومركز التحكم في المهمات الفضائية، الذي يُدير عمليات التواصل مع الأقمار الصناعية بالمدارات، ومعمل استقبال صور القمر الصناعي مصر سات 2.

وأعرب هيلارى عن إعجابه بالتقدم التكنولوجي الذي حققته مصر، قائلًا: "ما شهدناه اليوم يؤكد أن مصر شريك استراتيجي لإفريقيا في رحلتها نحو ريادة الفضاء".

وجاءت الزيارة في إطار التحضيرات المُكثَّفة لاستضافة مصر المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية، والذي سيُدشَّن رسميًا خلال فعاليات مؤتمر "نيو سبيس إفريقيا 2025" المزمع عقده في أبريل القادم بالقاهرة. وأشار د. صدقي إلى أن المؤتمر سيكون "منصةً لإبراز إمكانات القارة، وجذب الاستثمارات العالمية نحو مشروعات فضائية تُعزِّز التنمية المستدامة".

من جهته، أكد العميد هيلاري أن كينيا تدعم بقوة الجهود المصرية لتعزيز التعاون الإفريقي، خاصة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية المشتركة، مشيرًا إلى أن "الشراكة مع مصر ستُسهم في نقل الخبرات وبناء كوادر قادرة على قيادة قطاع الفضاء في القارة".

واختتم د. صدقي اللقاء بالتأكيد على أن "التكنولوجيا الفضائية ليست رفاهية، بل أداة لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد"، مُستشهدًا بدور الأقمار الصناعية في تحسين الزراعة وتوفير الاتصالات للمناطق النائية. بينما عبر هيلاري عن تفاؤله بمستقبل التعاون الإفريقي، قائلًا: "نحن أمام فرصة تاريخية لجعل إفريقيا قصة نجاح في صناعة الفضاء العالمية".



صورة تذكارية أمام وكالة الفضاء



جانب من الوصول



جانب من اللقاء بين رئيس وكالة الفضاء المصرية ونظيره الكيني



جانب من الاستقبال