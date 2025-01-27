شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" والان مع تفاصيل الخبر

الإثنين، 27 يناير 2025 05:37 م

بدأت منذ قليل، فاعليات حفل اطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية ( أكاديمية القضاة)، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وشهد الحفل حضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وجيلبرت هونغو مدير منظمة العمل الدولية.



الحضور بحفل اطلاق المنصة



الحضور داخل الحفل



السادة المستشارين داخل الحفل



جانب من الحضور



حفل اطلاق المنصة الرقمية



قيادات قضائية