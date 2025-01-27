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بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة"

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  • بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" 1/8
  • بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" 2/8
  • بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" 3/8
  • بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" 4/8
  • بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" 5/8
  • بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" 6/8
  • بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" 7/8
  • بدء حفل إطلاق منصة المركز القومى للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" 8/8

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الله محمود

الإثنين، 27 يناير 2025 05:37 م

بدأت منذ قليل، فاعليات حفل اطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية ( أكاديمية القضاة)، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وشهد الحفل حضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وجيلبرت هونغو مدير منظمة العمل الدولية.

الحضور بحفل اطلاق المنصة
الحضور بحفل اطلاق المنصة

 

الحضور داخل الحفل
الحضور داخل الحفل

 

السادة المستشارين داخل الحفل
السادة المستشارين داخل الحفل

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

حفل اطلاق المنصة الرقمية
حفل اطلاق المنصة الرقمية

 

قيادات قضائية
قيادات قضائية

 

وفود داخل الحفل
وفود داخل الحفل

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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