شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للأمناء والآباء يشيد بموقف الدولة الرافض لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين موقف الدولة المصرية الداعم بكل قوة للقضية الفلسطينية، كما يعلن المجلس دعمه الكامل واللامحدود للإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى حل القضية الفلسطينية، مشيداً بجهود الدبلوماسية المصرية التى تعبر صراحة عن موقف صريح بتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن التأخر فى تسوية القضية، وفى إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار فى المنطقة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، رفض المجلس لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول نقل أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأعرب عن ثقة المجلس الكاملة فى قدرة الدولة المصرية على مواجهة جميع التحديات، وأن المجلس و جميع أطياف الشعب المصرى تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى الإجراءات التى تتخذها فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الموقف الذى أعلنته وزارة الخارجية المصرية يؤكد على دعم مصر لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة فى أرضه ووطنه، وأن الموقف الشعبى داعم للموقف الرسمى بكل قوة.