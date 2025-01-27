شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: المخلفات بأنواعها قنبلة موقوتة حال عدم التعامل معها بشكل آمن وسريع والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى، إن المحافظة تضم نحو 10 ملايين مواطن، والتى ينتج عنها كمية كبيرة من المخلفات بمختلف أنواعها، لذا تظهر أهمية التعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي، والمشاركة فى مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبري، للمساهمة فى تحسين جودة الهواء وإدارة المخلفات بشكل آمن على البيئة والمواطن.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر "العمل المناخى والتحول الأخضر"، التى نظمته وزارة البيئة، فى إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطنى 2025، أن الهدف من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، هو رفع الوعى الحياتى وتنظيم وتحسين البيئة، من خلال التعريف بأهمية قضية التغيرات المناخية، والتعامل الأمن والسليم مع المخلفات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المخلفات بأنواعها، سواء البلدية الصلبة، مخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الطبية قنبلة موقوته فى حالة عدم التعاون معها بشكل آمن وسريع، مؤكدا أنه من خلال التعاون مع وزارة البيئة تم التعامل مع إدارة المخلفات بشكل آمن، وخاصة المخلفات البلدية، من خلال دفنها بطريقة آمنه وصحية، داخل المدافن الصحية.

ويأتى المؤتمر بحضور الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية .

جديراً بالذكر أن يوم البيئة الوطني الذى يوافق 27 يناير من كل عام، يخلّد ذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة فى مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994)، والذى يمثل نقطة تحول فى الجهود الوطنية لحماية البيئة، عبر وضع إطار تشريعى واضح للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز دور الجهات المختلفة فى صون البيئة.