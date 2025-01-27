شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إجمالي المخلفات اليومية داخل المحافظة تصل لـ6 آلاف طن والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن التطور الكبير التى شهدته المحافظة والتى تضم أكثر من 10 ملايين مواطن، فى ملف تحسين جودة الهواء، من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبري، بالتعاون مع وزارة البيئة وممثلى البنك الدولي، والذى ساهم فى تحويل أزمة إدارة المخلفات إلى فرصة عظيمة للبيئة والمواطن.

وأضاف محافظ القليوبية، خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر "العمل المناخى والتحول الأخضر"، التى نظمته وزارة البيئة، فى إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطنى 2025، أن واحد من أقدم المقالب العمومية لدفن المخلفات البلدية داخل المحافظة هو مدفن ابو زعبل أبرز الأمثلة الخطرة، مشيرا إلى أن إجمالى المخلفات اليومية داخل المحافظة تصل إلى 6 الاف طن يوميا، ما بين مخلفات بلدية بالإضافة إلى كميات كبيرة من مخلفات الهدم والبناء.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه من المخرجات الهامة للتعاون مع وزارة البيئة، هو تحسين جودة الهواء، حيث أن القليوبية تعد من أقدم قلاع المناطق الصناعية فى مصر، وبمرور الزمن المناطق الصناعية أثرت بشكل كبير على جودة الهواء داخل المحافظة.

ويأتى المؤتمر بحضور الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور عادل النجار محافظ الجيزة .

جديراً بالذكر أن يوم البيئة الوطنى الذى يوافق 27 يناير من كل عام، يخلّد ذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة فى مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994)، والذى يمثل نقطة تحول فى الجهود الوطنية لحماية البيئة، عبر وضع إطار تشريعى واضح للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز دور الجهات المختلفة فى صون البيئة.