شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 4 دقائق ونصف.. المترو يستعد لمباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الخط الثالث للمترو لاستقبال جمهور مباراة الزمالك و الجونة المقرر إقامتها مساء اليوم فى استاد القاهرة، ضمن مباريات الدوري المصري، وأعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أن محطات الخط وخاصة محطة الاستاد تستعد بشكل خاص لاستقبال الجمهور .

وأكدت الشركة أن محطة الاستاد جاهزة لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وسيتم توفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان للوصول في أسرع وقت، والقادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثاني سيكون 9 دقائق.

وتقام مباراة الزمالك والجونة فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 9، فيما يمتلك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 9 مباريات بعدما حقق فوزا وحيدا وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 7.