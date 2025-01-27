شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. هيئة الدواء توجه رسالة مهمة لتجنب الشد العضلي.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 27 يناير 2025 01:58 م
وجهت هيئة الدواء رسالة عاجلة للمواطنين وذلك لتجنب الشد العضلي وتضمنت:
-اشرب مياه كتير وسوائل خالية من الكافيين أو الكحول كل يوم وخاصة وقت ممارسة الأنشطة وبعد الانتهاء منها.
-مارس التمارين الرياضية الخفيفة زي ركوب دراجة ثابتة لبضع دقائق قبل النوم، عشان تساعد في الوقاية من التقلصات المؤلمة وقت النوم.
-لا يجب ممارسة الرياضة مباشرةً بعدَ الأكل.
-مارس تمارين إطالة العضلات بلطفٍ خلال التمارين أو قبل النوم.
-تجنّب التدخين وضبط وزنك.
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