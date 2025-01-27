شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. هيئة الدواء توجه رسالة مهمة لتجنب الشد العضلي.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وجهت هيئة الدواء رسالة عاجلة للمواطنين وذلك لتجنب الشد العضلي وتضمنت:​

-اشرب مياه كتير وسوائل خالية من الكافيين أو الكحول كل يوم وخاصة وقت ممارسة الأنشطة وبعد الانتهاء منها. ​

-مارس التمارين الرياضية الخفيفة زي ركوب دراجة ثابتة لبضع دقائق قبل النوم، عشان تساعد في الوقاية من التقلصات المؤلمة وقت النوم.​

-لا يجب ممارسة الرياضة مباشرةً بعدَ الأكل.​

-مارس تمارين إطالة العضلات بلطفٍ خلال التمارين أو قبل النوم.​

-تجنّب التدخين وضبط وزنك.​