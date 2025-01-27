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إنفوجراف.. هيئة الدواء توجه رسالة مهمة لتجنب الشد العضلي.. تفاصيل

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إنفوجراف.. هيئة الدواء توجه رسالة مهمة لتجنب الشد العضلي.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 27 يناير 2025 01:58 م

وجهت هيئة الدواء رسالة عاجلة للمواطنين وذلك لتجنب الشد العضلي وتضمنت:​

-اشرب مياه كتير وسوائل خالية من الكافيين أو الكحول كل يوم وخاصة وقت ممارسة الأنشطة وبعد الانتهاء منها. ​

-مارس التمارين الخفيفة زي ركوب دراجة ثابتة لبضع دقائق قبل النوم، عشان تساعد في الوقاية من التقلصات المؤلمة وقت النوم.​

-لا يجب ممارسة مباشرةً بعدَ الأكل.​

-مارس تمارين إطالة العضلات بلطفٍ خلال التمارين أو قبل النوم.​

-تجنّب التدخين وضبط وزنك.​

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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