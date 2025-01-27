شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم: تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 شرط دخول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقديم للامتحانات، مشددة على أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول امتحانات الثانوية العامة 2025، ويجب أن يحرص جميع الطلاب على ملء وتسجيل الاستمارة إلكترونيا عبر موقع الوزارة خلال المدة المحددة حتى فبراير المقبل، مضيفة أنه يجب أن يتأكد الطلاب من صحة البيانات التى يتم تسجيلها إلكترونيا قبل طباعة الاستمارة الإلكترونية، على أن يحتفظ الطالب بالاستمارة الإلكترونية ويتقدم بها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة .

وتشمل الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، شهادة ميلاد حديثه للطالب أصل وصورة منها و4 صور شخصية مكتوب عليهم اسم الطالب كمبيوتر وخلفية بيضاء وهى نفس الصورة التي يحملها الطالب على الاستماره الإلكترونية واحد طابع صندوق دعم مشروعات فئة 10 جنيهات يلصق علي الاستثمارة و إيصال دفع رسم الامتحان أصل وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر وصورة بطاقة الطالب و صوره إيصال دفع تأمين التابلت

وصورة إيصال دفع مصروفات المدرسة وصورة إيصال سداد رسوم التقدم للامتحانات والاستمارة الإلكترونية أصل وصوره منها

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" من خلال الرابط التالى

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.