شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة صفوف النقل 2025 فى محافظة الجيزة فور إعلانها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل، وذلك بالتزامن مع بدء إعلانها في عدد من المحافظات.

من جانبه، كشف سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمحافظة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء في إعلان نتائج الترم الأول لصفوف النقل عصر اليوم الإثنين على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويستطيع طلاب صفوف النقل الحصول على نتيجة الترم الأول 2025، فور ظهورها، برقم الجلوس أو الرقم القومي من خلال الدخول على الرابط التالى

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2025 الترم الأول

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول، انتهت الخميس الماضي، لجميع الصفوف الدراسية، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم، في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الإجازة لطلاب المدارس فى جميع الصفوف الدراسية، موضحة أن إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025، تكون لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025.