شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف خرائط الأمطار اليوم الإثنين 27-1-2025 بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين 27-1-2025، وفق آخر صور الأقمار الصناعية، والتى تشير إلى أمطار متفاوتة الشدة ببعض المناطق.

وينشر " الخليج 365" تفاصيل خرائط الأمطار المتوقعة كما يلى:-



فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى .

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.



ويسود اليوم الإثنين 27 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية، صباحًا كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.