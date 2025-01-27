شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: تناول القهوة صباحا يطيل العمر ويحمى من السكتة الدماغية وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يؤثر توقيت تناول كوب القهوة الصباحي على الفوائد الصحية التي تأتي معه، فقد يكون شرب القهوة في وقت معين من اليوم هو الأفضل لصحة القلب وطول العمر، وفقًا لدراسة جديدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Prevention.

توصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح لديهم خطر أقل للوفاة بشكل عام مقارنة بالأشخاص الذين يشربون القهوة طوال اليوم ومن لا يشربون القهوة.

الخبراء يشرحون النتائج..

فوائد شرب القهوة كثيرة، فقد وجدت الدراسات أنها قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، وتعزيز كتلة العضلات، وحتى إضافة سنوات إلى حياتك، ومع ذلك، تظهر الأبحاث الجديدة أن وقت شرب فنجان القهوة قد يكون مهمًا عندما يتعلق الأمر بصحة القلب وطول العمر.

تناولت دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية توقيت شرب القهوة وكيف يرتبط بطول العمر، وشمل التحليل 40725 بالغًا في المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة (NHANES) بين عامي 1999 و 2018، حيث سُئل المشاركون عن جميع الأطعمة والمشروبات التي تناولوها في يوم واحد على الأقل، بما في ذلك ما إذا كانوا يشربون القهوة، وكميتها، ومتى، كما تضمنت أيضًا مجموعة فرعية من 1463 شخصًا طُلب منهم إكمال مذكرات مفصلة للطعام والشراب لمدة أسبوع كامل، ثم تم ربط هذه المعلومات بسجلات الوفيات وأسباب الوفاة على مدى فترة تتراوح من 9 إلى 10 سنوات.

ووجد الباحثون أن شاربي القهوة الصباحية كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16%، وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%، مقارنة بمن لا يشربون القهوة، ومع ذلك، لم يكن هناك انخفاض في المخاطر بين شاربي القهوة طوال اليوم مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وقد وجد أن شاربي القهوة في الصباح لديهم خطر أقل للوفاة لأي سبب من الأسباب وأمراض القلب، سواء كانوا يتناولون من كوبين إلى 3 أكواب يوميًا أو أكثر من ثلاثة أكواب، وبالمقارنة، فإن أولئك الذين تناولوا كوبًا واحدًا أو أقل في الصباح استفادوا من انخفاض أقل في المخاطر.

قال الدكتور لو تشي، أستاذ في كلية سيليا سكوت ويذرهيد للصحة العامة والطب الاستوائي في جامعة تولين، في بيان صحفي: "تشير نتائجنا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، بل يتعلق أيضًا بالوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة". وتابع الدكتور تشي: "نحن لا نقدم عادةً نصائح حول التوقيت في إرشاداتنا الغذائية، ولكن ربما يجب أن نفكر في هذا في المستقبل".

إذن، كيف تفيد القهوة الصحة؟ بالإضافة إلى أنها تجعلك تشعر بالنشاط والحيوية، تحتوي القهوة أيضًا على حمض الفينول والفلافونويد - مضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، كما تقول ميليسا بريست، دكتورة التغذية.

تشير الأدلة إلى أن استهلاك القهوة في الصباح، على عكس نمط الاستهلاك طوال اليوم، قد يكون مرتبطًا بمخاطر أقل للوفاة لأي سبب أو بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقول الدكتور أديدابو إيلوماد، أخصائي أمراض القلب الوقائية في معهد القلب والأوعية الدموية في بابتيست هيلث ميامي، "قد يكون هذا الارتباط بسبب تفاعل القهوة مع الإيقاعات اليومية، حيث أن استهلاك الكافيين في وقت لاحق من اليوم يمكن أن يعطل أنماط النوم وإفراز الميلاتونين، مما قد ينفي بعض فوائده الصحية."

ويتفق بريست على أن تناول القهوة في وقت مبكر من اليوم عادة ما ينصح به حتى لا يتعطل إيقاعك اليومي، لأن "جودة النوم السيئة والافتقار إلى النوم يمكن أن يؤثر على صحتك ورفاهتك".

وتؤكد هذه الدراسة أن توقيت وكمية القهوة التي تشربها لها أهمية كبيرة عند تقييم فوائدها الصحية، كما يقول الدكتور إيلويوماد. ويوضح: "يبدو أن تناول القهوة بشكل منتظم وباعتدال في الصباح يمنح تأثيرًا وقائيًا أكبر ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بشكل عام مقارنة بالاستهلاك المتقطع أو في وقت متأخر من اليوم، مما يؤكد على أهمية مواءمة العادات الغذائية مع الإيقاعات اليومية الطبيعية".

وأضاف الدكتور إيلويوماد أن الفوائد الصحية للقهوة لا تقتصر على حماية القلب والأوعية الدموية، "كما ارتبط تناول القهوة باعتدال بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، وبعض أنواع السرطان، والأمراض العصبية التنكسية"، ومع ذلك، فإن هذه الارتباطات تستند إلى بيانات رصدية، لذلك يجب على الأفراد أن يأخذوا في الاعتبار تحملهم واستجابتهم للكافيين.

