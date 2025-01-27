شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارٍ تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة وتستعد المديرية للإعلان عن نتيجة الإعدادية، حيث تواصل تصحيح المواد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بداية الأسبوع القادم.

وفى السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ولمعرفة نتيجة رابعة ابتدائي وصفوف النقل اضغط هنا

ويمكن الحصول على نتيجة صفوف النقل بالقاهرة من خلال المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة.



