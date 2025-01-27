أخبار مصر.. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة من الأطباء البشريين للعمل ضباط مكلفين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2025 .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل ضباط مكلفين
صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2025 .
بحث المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض أهلا رمضان بالأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة، مؤكدًا ضرورة تغطية كافة النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتسيير المنافذ المتحركة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية لإيصال خدمات المنظومة للمواطنين بالقرى بنطاق المراكز والمدن.
يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري استقبال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهود مصرية دؤوبة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.
تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل المحافظ، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/
بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التحرك من وسط وجنوب غزة إلى شمال القطاع بعد 15 شهرا من الحرب، بموجب التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الأحد، بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك وفق مشاهد لـ"القاهرة الإخبارية" من داخل قطاع غزة.
ورصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، مظاهر فرحة عارمة للمواطنين الفلسطينيين مع بدء عودتهم لشمال قطاع غزة بعد 15 شهرا من نزوحهم لجنوب القطاع.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية: قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه الأهالي في بلدة الضهيرة الحدودية.
أعلنت الحكومة الكولومبية أنها ستستخدم الطائرة الرئاسية لنقل المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة لائقة، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض عقوبات واسعة النطاق ورسوما جمركية على كولومبيا.
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الإثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع الجونة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى، ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة مكوناً من:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، عمر جابر
خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد
خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 27 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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