أخبار مصر.. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة من الأطباء البشريين للعمل ضباط مكلفين

بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التحرك من وسط وجنوب غزة إلى شمال القطاع بعد 15 شهرا من الحرب، بموجب التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الأحد، بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك وفق مشاهد لـ"القاهرة الإخبارية" من داخل قطاع غزة.

ورصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، مظاهر فرحة عارمة للمواطنين الفلسطينيين مع بدء عودتهم لشمال قطاع غزة بعد 15 شهرا من نزوحهم لجنوب القطاع.