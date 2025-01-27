شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الوزراء": حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير سيعكس عظمة الحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجهات المعنية بافتتاح المتحف المصري الكبير، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تواصل العمل على تجهيز الاحتفالية الخاصة بالافتتاح، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تقديم حفل يعكس عظمة الحضارة المصرية ومكانة مصر على المستوى الدولي بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" الذى يعرض على قناة «إكسترا نيوز»، أن حفل الافتتاح سيبرز مكانة الحضارة المصرية من خلال فقرات فنية مميزة، مشيرًا إلى أن الحفل سيشهد استعراضًا لأحدث الأنظمة المطبقة داخل المتحف لعرض المقتنيات، بما يعكس حجم التطوير الكبير الذي شهده المتحف داخليًا وخارجيًا، متابعا: "اقتربنا من الانتهاء من إعداد سيناريو الحفل، وسنعلن قريبًا، إن شاء الله، عن موعد الافتتاح الرسمي وكل التفاصيل المرتبطة به".

ولفت إلى أن تطوير المتحف المصري الكبير ومشروع "موقع التجلي الأعظم" يندرج ضمن خطة الدولة لتطوير المواقع السياحية وجذب السياحة العالمية، مع التركيز على الترويج لما حققته مصر من إنجازات في هذا القطاع المهم على مدار السنوات الماضية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى توقعات بأن يكون حفل افتتاح المتحف على مستوى عالٍ من الاحترافية والتنظيم، بما يعكس حجم الجهود التي بُذلت لتطوير المتحف والمنطقة المحيطة به، سواء من حيث التخطيط أو توفير الخدمات الضرورية للسائحين، بالإضافة إلى تحسين الطرق المؤدية إلى المتحف، مثل الطريق الدائري، وزيادة المساحات الخضراء.