شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تستقبل سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، السفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة والدكتور مارتينو مالى رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى بالقاهرة، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى وعدد من مسئولى مؤسسة "تكوين" لتنمية المجتمعات المتكاملة.

وفى بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بالسفير الإيطالى والوفد المرافق له لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين سواء على مستوى الوزارة أو مع المحافظات المصرية.

ومن جانبه، قدم السفير ميكيلى كوارونى التهنئة لوزيرة التنمية المحلية على توليها المنصب متمنيا لها كل التوفيق والنجاح، كما أشاد السفير الإيطالى بالجهود التى تقوم بها الدكتورة منال عوض فى وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وأعرب السفير الإيطالى عن استعداد بلاده للتعاون مع وزارة التنمية المحلية فى عدد من المشروعات على أرض المحافظات وبصفة خاصة فى مجال التنمية المستدامة وتطوير التراث، معرباً عن اهتمام إيطاليا بالتعاون مع الوزارة ومحافظة البحر الأحمر وتوفير التمويل اللازم لإعداد الدراسة الخاصة بتطوير المدينة الساحلية الرومانية القديمة بمدينة القصير بالشراكة مع مؤسسة "تكوين" لتنمية المجتمعات المتكاملة و التى قامت بتنفيذ مشروع "الاستثمار فى السياحة المستدامة المتكاملة" بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر والذى حقق نجاحاً وإشادة من منظمة السياحة العالمية.

ورحبت الدكتورة منال عوض بالتعاون المشترك مع الجانب الإيطالى لتنفيذ هذا المشروع المهم فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالتنمية الاقتصادية المحلية وتوفير عناصر الجذب لبعض المدن المصرية واستغلال المزايا التنافسية لها، وخلق نموذج ناجح ومتكامل بمدينة القصير أسوة بما تم فى مدينة إسنا بالأقصر .

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية عدد من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين ومن بينها دعم جهود الحكومة المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة والنظيفة فى وسائل النقل العام بمحافظات القاهرة الكبرى وتحويل بعض المواقف للعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير ورفع كفاءة الأتوبيسات وتحويلها للعمل بالكهرباء.

ومن جانبه، أبدى السفير الإيطالى استعداده للتعاون مع الوزارة فى هذا المشروع وإعداد دراسة وعرضها على بعض الجهات الإيطالية المتخصصة فى هذا المجال، فى ظل الاهتمام الذى توليه إيطاليا بملف الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين للبدء فى تنفيذ بعض المقترحات التى تم بحثها خلال اللقاء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والسفارة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى.