شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الإثنين.. الأرصاد الجوية توجه نصائح عاجلة للمواطنين لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك بسبب الشبورة التى تؤثر على البلاد خلال هذه الأيام وتصل لحد الضباب على الطرق.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بما يلى:-

1- القيادة بهدوء تام.

2 - لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4 - زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

ويسود اليوم الإثنين 27 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية، صباحًا كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.