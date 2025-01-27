شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: قوات الاحتلال تطلق النار على الأهالى فى بلدة الضهيرة الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية: قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه الأهالي في بلدة الضهيرة الحدودية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية تستهدف للمرة الثانية فريق الأشغال في بلدة بني حيان جنوبي البلاد.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، التطورات في الجنوب ونتائج الاتصالات الجارية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة.

وكان اللبنانيون توجهوا أمس الأحد، للعودة إلى قراهم المحتلة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على اللبنانيين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم، ما أدى إلى استشهاد 22 شخصًا بينهم تسعة أطفال ومسعف ومعاون أول في الجيش اللبناني، وجرح 124.