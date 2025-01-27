شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تشارك بجناح فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56 والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى المستنير وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصرى بمختلف فئاته , تشارك القوات المسلحة بجناحها السنوى للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين لعام 2025، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية ( المنارة )، والذى تستمر فعالياته حتى الخامس من فبراير القادم.

وإختارت القوات المسلحة أن تكون شخصية الجناح لهذا العام المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة الذى يعد من أبرز رواد العسكرية المصرية فى التاريخ المعاصر ليكون بصفاته العسكرية التى تتميز بالعلم والثقافة والإنضباط والجد والإخلاص فى العمل نبراساً للساعين فى أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل.

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذى تنفذه هيئة البحوث العسكرية مجموعة من أبرز الأقسام العسكرية التى تضم العديد من الكُتب والإصدارات والوثائق التاريخية من المخططات والمطبوعات والصور النادرة للشخصيات العسكرية وعدداً من البحوث الإستراتيجية والنشرات العلمية التى تناقش الموضوعات التخصصية التى يهتم بها مختلف فئات المجتمع.

كما يحتوى الجناح على شاشات عرض تفاعلية لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تقدمها القوات المسلحة للقطاع المدنى، وكذا عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التى أعدتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى وجود قسم بالجناح يتيح للزائرين إمكانية شراء إصدارات ومنتجات رمزية لمختلف الأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لإستقبال الجماهير والإطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات الجيش المصرى العظيم، وعدد من الهدايا التذكارية والعينية.