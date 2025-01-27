شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على مقترح ترامب.. جارديان: التهجير القسرى لسكان غزة سيكون جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخراج أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة "لتطهير" القطاع بأكمله أثار جدلا واسعا وقوبل برفض كبير من قبل حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة، وهاجمه المحامون والناشطون باعتباره اقتراحا خطيرا وغير قانوني وغير قابل للتطبيق.

واعتبرت صحيفة "الجارديان" إن التهجير القسري لسكان غزة سيكون جريمة حرب.

وكان قال الرئيس الأمريكي إنه يرغب في انتقال مئات الآلاف من الناس إلى الدول المجاورة، إما "مؤقتا أو ربما على المدى الطويل".

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم ربما العيش في سلام، أنت تتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، ونحن نقوم فقط بتطهير هذا الشيء بالكامل، ونقول: "كما تعلمون، لقد انتهى الأمر".

وكان عدد سكان غزة قبل الحرب 2.3 مليون نسمة، لقد أوضحت الأردن ومصر أنهما لن يقبلا بـ تهجير الفلسطينيين من غزة حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية. وفي يوم الأحد، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن رفض بلاده لأي تهجير للفلسطينيين كان "حازماً وثابتاً".

وداخل غزة، أضافت الصحيفة أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الناس الذين تحملوا أكثر من 15 شهراً من القتال يريدون المغادرة بشكل دائم بأعداد كبيرة إذا صمد وقف إطلاق النار الحالي.

وأمس الأحد، اندفع الآلاف إلى نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية، على أمل العودة إلى منازلهم في الشمال بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. ورفضت إسرائيل السماح لهم بالمرور، متهمة حماس بانتهاك شروط الاتفاق.

وقال حسن جبارين، مدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان الفلسطينية: "إن "تطهير" غزة فور انتهاء الحرب سيكون في الواقع استمراراً للحرب، من خلال التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".