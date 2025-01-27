شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس للفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عبر محركات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الأول، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة منتصف العام الدراسي.

وانتهت الخميس 23 يناير الجارى، امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف الدراسية، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة 212 ألفًا و778 طالبًا، أدوا امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، في مواد (اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والجبر والإحصاء، والهندسة، واللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية).

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل المحافظ، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل كامل مع الحفاظ على سرية النتائج خاصة لطلاب الشهادة الإعدادية حتى انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، كما شددت على إعلان النتائج للطلاب فور اعتمادها من المحافظين حسب المواعيد التى تنتهى فيها كافة الأعمال الخاصة بتجهيز النتائج.