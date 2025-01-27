شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين من هذه الظاهرة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بظاهرة جوية تؤثر على الرؤية على الطرق، حيث يستمر تتأثر البلاد اليوم الإثنين 27-1-2025، بشبورة مائية على الطرق تؤثر على الرؤية الأفقية تصل للضباب أحيانا .

وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل إلى حد الضباب.

ويسود اليوم الإثنين 27 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية، صباحًا كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.