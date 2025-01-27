شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: كل الكلام عن الوطن البديل مرفوض ولن نقبله وسنتصدى له والان مع تفاصيل الخبر

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، إ كل الكلام عن الوطن البديل مرفوض ولن نقبله وسنستمر في التصدي له بكل إمكاناتنا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الصفدي قال إن رفضنا لتهجير الفلسطينيين ثابت ولا يتغير، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعًا.

وأضاف الصفدي أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام في المنطقة.