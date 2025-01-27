أخبار مصر

وزير خارجية الأردن: كل الكلام عن الوطن البديل مرفوض ولن نقبله وسنتصدى له

0 نشر
0 تبليغ

وزير خارجية الأردن: كل الكلام عن الوطن البديل مرفوض ولن نقبله وسنتصدى له

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: كل الكلام عن الوطن البديل مرفوض ولن نقبله وسنتصدى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 27 يناير 2025 10:28 ص

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، إ كل الكلام عن الوطن البديل مرفوض ولن نقبله وسنستمر في التصدي له بكل إمكاناتنا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وكان الصفدي قال إن رفضنا لتهجير الفلسطينيين ثابت ولا يتغير، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعًا.

وأضاف الصفدي أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام في المنطقة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements