شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 25 سفينة بميناء دمياط ورصيد القمح بالصوامع يصل 34829 طنًا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24434 طنا تشمل : 13192 طن يوريا و5830 طن كلينكر و5412 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55380 طنا تشمل : 7000 طن ذرة و10983 طن فول صويا و10000 طن سكر و11397 طن حديد و14350 طن خردة و1650 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 573 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 227 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4498 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34829 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 74660 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5113 حركة .



