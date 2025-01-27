شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المشاركين باجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية لمقر انعقاده والان مع تفاصيل الخبر

بدأ ضيوف اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى، فى التوافد على مقر انعقاده باحدى فنادق القاهرة بمنطقة التجمع الخامس.

ووصل إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن عددا من الوزراء، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين ومن بينهم المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد الشناوى.

وحضر المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فيما يقوم على تنظيم المؤتمر كل من المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها والمستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى.

ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.

ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.

كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.



استعدادء قبل بدء المؤتمر



الوزراء يحضرون المؤتمر



جانب من الحضور



جانب من توافد الحضور للمؤتمر



عددا من الوزراء يحضرون المؤتمر



منصة اجتماع القاهرة



قاعة اجتماع القاهرة



الحضور باجتماع القاهرة



التوافد على الحضور



جانب من اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية