شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأدوية: لدينا 170 مصنع دواء و1500 مخزن لتأمين احتياجات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية الشكر للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على دعمه الكامل لتنمية الصناعات المختلفة، لاسيما صناعة الدواء ، حيث يبلغ حجم سوق الدواء المصرى 300 مليار جنيه.



وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريح لليوم السابع إن سوق الدواء المصرى يستحق الدعم الكامل حيث يضم السوق المصرية نحو 17 ألف مستحضر دوائي تنتج عبر أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير ليصل الدواء لأكثر من80 ألف صيدلية عن طريق 1500 مخزن وشركة لتوزيع الدواء فى جميع أنحاء الجمهورية حرصا على المريض المصري.

وتابع رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: منذ تولى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ملف الصناعه وهو يعمل بكل كفاءة وعزيمة على حل جميع مشاكل مصانع مصر من تعثر أو غلق وأى تحديات روتينيه بالإضافة أنه يولى إهتماما كبير بقطاع الدواء يتناسب مع حجم الإستثمار الوطنى للقطاع .

واستكمل الدكتور على عوف :جميع جهود الفريق كامل الوزير التى تستهدف دعم التنمية الصناعية فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها قطاع الدواء محل تقدير الشعبة العامة للأدوية بإتحاد الغرف التجارية الذى يقف خلف ويدعم الصناعة الوطنية التى تمثل عصب الإقتصاد المحلى

وقال : حرص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء على عقد إجتماع كل يوم سبت بشكل إسبوعى فى أحد المحافظات يمثل طاقة نور وأمل للصناعة والمصنعين لمعالجة أى مشكلات تعيق المسار السليم للصناعة الوطنية وتابع : الفريق كامل الوزير : يستمع بصدر رحب إلى جميع المشاكل ويعمل على تذليل العقبات التى تواجه قطاع الصناعة

وقال: الصناعة المصرية كأى دولة يوجد تحديات تواجهها وتعمل الدولة على مواجهتها وحلها مشددا على أن تكون أى قرارات تخص الصناعة الوطنية محل دراسة وإهتمام قبل إصدارها حتى لا تنعكس سلبا على تنمية الصناعات وبالأخص التصدير الذى بمثل مصدرا هاما لتدفقات العملات الأجنبية والإستثمار الأجنى وتابع : أعتبر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء بما يقدمة من دعم للصناعة الوطنية هو طلعت حرب العصر الحديث

ودعا جميع المسؤلين أن يحذو حذو الفريق كامل الوزير فى فتح أبوابه أمام المستثمرين لحل كافة المعوقات اتساقا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم مناخ الإستثمار والتشجيع علية وذلك للنهوض بكافة القطاعات.